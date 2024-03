IU se desmarca de sus socios de gobierno y apoya las demandas de la plantilla de Urbaser

IU es uno de los tres grupos políticos que conforman el gobierno municipal de Avilés; forma parte de la coalición Cambia Avilés junto a Podemos, que selló el pasado mes de junio un acuerdo de gobierno con el PSOE. Pese a que el bipartito aún no se ha pronunciado sobre el conflicto laboral de Urbaser –la adjudicataria privada del servicio de limpieza viaria y recogida de basura–, la coalición se adelanta y fija postura: reprocha al gobierno que en los 23 meses que llevan abiertas las negociaciones para un nuevo convenio no haya ejercido presión sobre la empresa para que atienda las demandas de la plantilla.

La reacción de IU de Avilés llega después de que el comité de empresa de Urbaser convocara movilizaciones para exigir que el futuro convenio colectivo contemple un reajuste de la carga de trabajo y subidas salariales del entre el 4 y el 5 por ciento frente a la oferta de la empresa, que se mueve en la horquilla del 1 y el 2 por ciento.

"No consideramos de recibo que la negociación del convenio colectivo lleve más de 23 meses paralizada y desde el gobierno municipal no se ejerciera más presión a la empresa", señalan desde IU, que no solo anima a la sociedad avilesina a "solidarizarse con los trabajadores en sus movilizaciones" sino que también anima a participar en ellas, la primera de todas este lunes a las 13.00 horas, delante del Ayuntamiento.

La secretaría de Organización de IU de Avilés deja claro por escrito que el "el derecho de manifestación y huelga de los trabajadores es sagrado y es la base de la conquista de algunos de los derechos laborales y sociales que disfrutamos a día de hoy". De esta manera, IU de Avilés expresa su "apoyo sin fisuras" a las movilizaciones de los trabajadores de Urbaser. "Estaremos atentos ante cualquier intento de boicotear la lucha sindical", concluyen desde la agrupación local de Izquierda Unida.