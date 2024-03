Cuatro mujeres ejecutivas animan a las estudiantes a "subir al tren de la industria"

Un cuarteto de mujeres ejecutivas asturianas compareció ayer en la Casa de Cultura de Avilés –en la apertura de la semana de actividades en torno al Día de las Mujeres– dispuestas a convencer al auditorio de estudiantes que las escuchaba de las oportunidades laborales que proporcionan la industria y las carreras que los técnicos llaman "STEM"; es decir, las relacionadas con las ciencias y las ingenierías. "Si no sabéis qué hacer, optad por algo de ciencias: te da todas las posibilidades", apuntó Ana Fernández, la directora de Minería Sostenible de ArcelorMittal, una de las ponentes.

En el encuentro estuvo presente también la Vicepresidenta del Principado, la socialista Gimena Llamedo. Dijo: "La incorporación de las mujeres al mercado laboral es reciente, en general, y es cierto que en estos sectores, que son más masculinizados, esta incorporación ha sido incluso más tardía. Sin embargo, es igual de cierto que cada vez se están dando pasos más firmes: las mujeres están conquistando espacios, están liderando, están demostrando y, además, lo hacen con muchísimo acierto".

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, tomó la palabra para defender que las mujeres tienen "una mayor capacidad de adaptabilidad a los cambios". Y animó: "Nuestro trabajo en el Ayuntamiento de Avilés es incitar y motivar a nuestras jóvenes, a nuestras estudiantes, a salvar las dificultades".

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, Nieves Roqueñí, explicó que "cuando se pone el foco en el papel de la mujer en la industria es porque se detecta una brecha de género y eso es lo que hay que tratar de vencer".

Formaron el póquer de ejecutivas, aparte de Roqueñí y Fernández, la directora de la biofábrica de Ence, María Luz Sánchez Galán; y la coordinadora de la Plataforma tecnológica de Acero Española, Susana Peregrina. Las cuatro animaron a los estudiantes –pero en especial a ellas– a coger el tren de la industria, a no dejarlo pasar. Roqueñí se amarró a esta metáfora y subrayó: "Yo sigo diciendo sí a todos los que pasan delante de mí". Ana Fernández se manifestó en la misma línea: "El no ya lo tienes", señaló.

La mesa redonda la dirigió la periodista Silvia López. A través de sus preguntas buscó respuestas a ciertas paradojas detectadas en los datos estadísticos: hay más mujeres que estudian en la Universidad que hombres, pero son estos los que, al final, alcanzan los puestos de decisión por regla general. "¿Dónde está el agujero negro en el que desaparecemos?", interrogó a las cuatro mujeres protagonistas del debate, precisamente, por todo lo contrario: por haber salvado ese "agujero negro".

La causa final no la determinaron, aunque explicaron que cuando se llega a la empresa lo que hay que hacer "es trabajar duro", en palabras de Mariluz Sánchez. "Pero esto es algo que tienen que llevar a cabo chicos y chicas", continuó ella misma. "Necesitamos talento en la industria, en la energía... Y esto es algo que tienen tanto hombres como mujeres", apostilló Roqueñí. "No podemos pensar que no podemos hacer lo que queremos", determinó la Consejera.