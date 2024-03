Estas son las condiciones que pone el Ayuntamiento para que el Real Avilés pueda seguir jugando en el Suárez Puerta

El Real Avilés acabará la temporada en el Suárez Puerta. "Nadie entendería que fuera de otra manera", afirmaron ayer rotundas fuentes municipales. Pero dicho esto, es necesario buscar una fórmula que ampare legalmente esa decisión. Y una de ellas podría ser que el club de fútbol de la ciudad utilice el estadio en condiciones similares a las que cumplen el resto de clubes deportivos que usan instalaciones municipales, y que incluyen el pago de los suministros básicos, como son los energéticos y el agua.

El Ayuntamiento de Avilés y el presidente y propietario del Real Avilés, Diego Baeza, mantienen conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, una vez que el club tramitó, aunque fuera de plazo, la solicitud de prórroga de concesión del estadio y aún no ha abonado la deuda pendiente (unos 70.000 euros). Pero en el ánimo de ambos está encontrar una solución.

Es más, Baeza entonó ayer el "mea culpa" por la situación. Bueno, un poco. Admitió, en declaraciones a la cadena SER, tener "parte de culpa" en la falta de avances para renovar la concesión del estadio Suárez Puerta a nombre del Real Avilés, un escenario que, según dijo, "no era el que queríamos". Esa "parte de culpa", según aclaró Baeza, tiene que ver con la existencia aún de un 10 por ciento de deuda pendiente de pago al Ayuntamiento de Avilés.

El presidente del club explicó que su voluntad siempre fue "pagar toda la deuda" –de hecho ha liquidado el 90 por ciento de la misma–, pero que "el Real Avilés es una empresa y las empresas tienen diferentes momentos de liquidez que obligan a tomar decisiones para evitar incumplimientos, por ejemplo, con los salarios de los trabajadores y los jugadores".

Diego Baeza calificó de "fase de entendimiento" el actual momento de relaciones del Real Avilés con el Ayuntamiento, dejando caer que no siempre fue así. "Ahora mismo todos tenemos claro que no se contempla otro escenario que no sea la continuidad del Real Avilés en el Suárez Puerta; eso ha quedado clarificado y es importante", subrayó el presidente del club blanquiazul.

A corto plazo, Baeza reitera la voluntad de pagar la deuda pendiente, lo cual es condición sine qua non, según el gobierno avilesino, para negociar un nuevo convenio regulador del uso del Suárez Puerta, e incluso para definir un marco administrativo temporal que permita al club acabar la Liga en el estadio con todas las seguridades jurídicas. Y a medio plazo, Baeza asegura que el proyecto que abandera para reformar el Suárez Puerta "sigue en pie y no ha cambiado". Este proyecto, que pasa por dar nuevos usos urbanísticos a los bajos del estadio, "es el que necesitan el club y la ciudad", a juicio del dirigente deportivo.

El gobierno bipartito de Avilés también quiere que el Real Avilés continúe en la ciudad y que se ejecute la reforma que modernizará el estadio. Pero es implacable con el abono de la deuda. La solución podría llegar en las próximas semanas, ya que según la decisión que se adopte, deberá pasar por el Pleno municipal.

Abierta la puja por el suelo de la pretendida Ciudad Deportiva del Real Avilés en Corvera

Con la publicación ayer en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) del anuncio de l a subasta pública quedó abierto el plazo de presentación de pujas por el suelo de Corvera donde el Real Avilés Industrial manifestó querer construir una ciudad deportiva de 70.000 metros cuadrados de superficie tras haber descartado ubicar la misma en Avilés. El proceso es abierto, por lo que cualquier interesado en hacerse con estas fincas puede participar en la subasta; para ello, además de hacer una oferta, debe de hacerse un depósito equivalente al 3 por ciento del precio en el que finalmente ha sido tasado el terreno: 2.119.000 euros. Según estipulan las bases de la subasta, se podrán presentar proposiciones hasta el próximo día 19 de marzo, si bien los sobres no se abrirán hasta dos o tres días más tarde para dar tiempo a que lleguen las que pudieran haberse enviado por correo certificado o medios telemáticos. Una vez venza ese plazo se verá si hay ofertas, cuántas y, de haber varias, cuál es la mayor.