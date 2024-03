Diego Baeza pone fecha (y es cuestión de pocos días) para liquidar la deuda del Real Avilés con el Ayuntamiento

El presidente y propietario del Real Avilés, Diego Baeza, comunicó ayer al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Avilés que a finales de la próxima semana abonará los algo más de 80.000 euros que todavía adeuda el club por el canon de uso del estadio y los intereses de demora. Cuando lo haga, se pondrá en marcha la maquinaria para articular una solución legal que permita al equipo acabar la Liga en el estadio Román Suárez Puerta y, a mayores, definir las condiciones para una nueva concesión ligada a las obras integrales de modernización del recinto.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, explicó, a raíz de una interpelación del PP, que "las relaciones entre el Ayuntamiento y el club (Real Avilés) son buenas, y serían muy buenas si hubieran cumplido con el pago de la deuda". Añadió entonces que el presidente de la sociedad deportiva "nos ha dicho que se hará cargo del montante pendiente a finales de la próxima semana". A partir de entonces, "abordaremos entre todos el modelo de licitación. Nadie quiere, ni entendería aquí, que el Avilés no juegue en el Suárez Puerta. Confío en que sea efectiva la fecha".

La portavoz del PP, Esther Llamazares, acusó al equipo de gobierno de "no hacer nada, no les preocupa nada", afirmando que la concesión del estadio ha finalizado sin renovación. "Estamos en un limbo. ¿Quién es el responsable si pasa algo?" El portavoz socialista le aclaró que "el club ha solicitado la prórroga, pero el estado del campo es que es propiedad municipal. Cuando pague (el club), veremos la parte de la legalidad. Todos queremos que siga ahí, que se haga la inversión en la modernización del estadio y trabajar con el Real Avilés para que esta situación no se prolongue más de lo necesario en el tiempo".

El dueño del Real Avilés ha insistido reiteradamente en que pagará la deuda y que hará las obras.