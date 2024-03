Asalto de película (en 42 segundos) en un local de la avenida de Alemania en Avilés: "Todo pasó muy rápido"

Cuarenta y dos segundos. Este fue el tiempo que emplearon los ladrones para acceder a un establecimientos hostelero de la avenida de Alemania. Pasaban seis minutos de la una y media de la madrugada cuando ocurrió el robo, de acuerdo a las cámaras de seguridad del local. "Eran tres personas. Uno estaba en un coche, un Golf de color gris, otro esperaba fuera y otro accedió al local con mascarilla, gorro y guantes", explica el responsable de la cafetería, Ángel Rodríguez, que vive a apenas unos metros del establecimiento. "Yo escuché movimiento de mesas y sillas y me asomé a la ventana, lo vi todo, pero no me dio tiempo ni a poner los pantalones, todo pasó muy rápido", apunta, y agrega: "Los escuché hablar. Uno le decía a otro 'Vamos mi hermano'". Además de los destrozos en la carpintería exterior, los cacos se llevaron, según Rodríguez, la caja de cobro inteligente valorada en unos 12.000 euros.

A principios de esta semana, otros establecimientos de hostelería de la ciudad sufrieron asaltos similares. En el Carbayedo, un hombre con mascarilla y cazadora de colores accedió a un bar por la ventana, reventó el cajón del dinero y salió como había entrado: por patas. Se llevó "como 2.000 euros". Los dueños del mesón tenían previsto abonar a proveedores esa mañana.Las cámaras de seguridad captaron toda la operación: al tipo que entra en el bar reventando una ventana (quedó herido: dejó huellas de sangre), al que estuvo vigilando toda la operación en la puerta del bar y un tercero que, presumiblemente, recibió el cajón con el dinero que había conseguido tras el atraco. El ataque al mesón no es el primero de los que ha habido en el barrio del Carbayedo. A pocos metros de distancia del mesón, presumiblemente el mismo tipo con mascarilla y cazadora de colores cometió otro robo unas horas antes.