El agente Oliver saca a la luz "Expediente XXI": "Nada es lo que parece"

Miguel Ángel Oliver Suárez, agente de la Guardia Civil y exmilitar, cultiva desde hace años una pasión a la que dedica el tiempo que le permite su trabajo y su familia: la escritura. Acaba de sacar a la luz "Expediente XXI", una novela "en la que nada es lo que parece y en la que queda patente que el tiempo no cierra todas las heridas". Oliver Suárez ya es un veterano en esto de ponerle tinta al blanco. Ha publicado "Un cuento para Valeria" y "El mundo de Ari", ambos con fines solidarios. También publicó "1981" más recientemente con el pseudónimo de Darío Galván.

"Con ‘Expediente XXI’ pronto haremos firmas y presentaciones en Siero, Oviedo, Avilés y Castrillón y espero también poder participar en ferias fuera de Asturias", señala el autor.

El agente asegura que su fuente de inspiración es la propia vida. "Me inspiro en las historias que otros me han contado de sus vidas, en todas las novelas que he leído, en todas las películas que he visto y en toda la música que he escuchado. Creo que debería decir que me inspiro de todo lo que me rodea. Un día puedes estar tomando un café y escuchas una conversación que te llama la atención, o dando un paseo en el que ves el mar, la montaña o una escena diaria de Avilés que hace que surja la chispa. Pero, sobre todo, me inspiro en mi familia, en mi mujer, en mi hijo, mis padres y mis suegros. Sin ellos no podría escribir nada", concluye.

¿Y qué es "Expediente XXI"? La sinopsis corre a cuenta de Oliver Suárez: "En enero de 2002, en un callejón oscuro aparece el cadáver de Francisco Betegón, un rico y famoso empresario que parece llevar una vida sin mácula e idílica. Junto al cuerpo, el sargento Sousa encuentra las hojas del diario de una prostituta. Expediente XXI es una novela que nos sumerge en el oscuro mundo de las drogas y la prostitución, en las cloacas del periodismo y de la investigación policial, que nos enseñará que no todo es lo que parece. Con el paso de las paginas iremos conociendo a otros personajes como Natalia García y Momo, entre muchos otros, al propio Francisco Betegón y a nuestros dos protagonistas, que nos abrirán los ojos para enseñarnos eso que ya sabemos, pero que intentamos no ver", concluye Miguel Ángel Oliver.

