El silencio de Chemastur lleva a sus trabajadores a plantear "endurecer" su protesta

Los trabajadores de la empresa Asturiana de Fertilizantes (Chemastur) llevan casi un mes de huelga parcial e indefinida –dos horas al día– para reclamar a la compañía mejoras en materia de seguridad y salud laborales. Sin embargo, y pese al compromiso adquirido en la sesión de arbitraje, en el que participaron la compañía y el comité de huelga, "no se ha producido ninguna mejora".

Asimismo, se lamentan los trabajadores, en todo este mes pasado, no ha habido un solo contacto" entre las partes, señalan desde el SOMA-FITAG-UGT. Esta circunstancia, y el hecho de que en unos días la fábrica tenga previsto exportar toda la producción acumulada en las instalaciones fabriles del Puerto de Avilés, ha llevado a la plantilla a poner sobre la mesa la posibilidad de "endurecer" las movilizaciones. Y esto es así porque la compañía manifestó –en el tablón de anuncios– su intención de "acercar posturas". La nota en la que explicita esta intención está fechada el 8 de febrero.

Además, los trabajadores consideran que la quita de dinero por participar en las huelgas diarias e indefinidas de marzo "no se entienden y parece que no corresponden a los horas en que efectivamente el trabajador ha hecho huelga", señalan desde la federación sindical. Por esta razón, han decidido poner en conocimiento del departamento legal de UGT los recortes realizados en la nómina del pasado mes.

Lo que denuncian los trabajadores, según el SOMA-FITAG-UGT, es que la empresa Asturiana de Fertilizantes "continúa diciendo que el polvo en suspensión es propio de la actividad, pero que este polvo está controlado mediante la toma de muestras que se analizan a través del servicio de prevención, llegando a la conclusión, según la empresa, de que no existe sílice respirable, ni polvo en suspensión que ponga en riesgo la salud de las personas trabajadoras".

Y añaden: "La empresa se agarra a que el TSJ ya denegó el plus de toxicidad en esta misma empresa. La parte social ha informado de la necesidad de compensar a las personas trabajadoras expuestas al riesgo de polvo y gases mientras no se termine con la eliminación de los agentes contaminantes. La empresa no reconoce que exista la necesidad de aplicar ningún plus de este estilo", concluye un portavoz de SOMA-FITAG-UGT. Desde marzo, el conflicto no se aminorado.

