Floja ocupación para el sector turístico en una Semana Santa pasada por agua

La Semana Santa no colmó las expectativas del sector turístico avilesino, y tampoco parece que pueda cumplir los objetivos alcanzados en anteriores ocasiones con el Campeonato de España de Duatlón 2024 que se celebrará este fin de semana en la ciudad. Tampoco la restauración alcanzó cotas similares a las del año pasado. Hubo animación en los restaurantes al mediodía, pero las cenas fueron "flojas". Hoteleros y hosteleros consultados coincidieron en la causa: el mal tiempo. También coinciden en que, pese a no lograr objetivos, "no ha sido mala".

Los hoteles con mejor nota de ocupación en los días grandes de Semana Santa rondaron o superaron muy ligeramente el 90% las noches del Jueves y Viernes Santo. Pero la mayoría se quedaron, en conjunto, rondando el 80%, cuando las previsiones apuntaban a poder alcanzar las cifras similares a las de 2023, cuando en los días centrales algunos colgaron el cartel de completo y en conjunto se llegó al 95%.

Los directores de los hoteles consultados coincidieron en señalar el mal tiempo como causante de no haber alcanzado los objetivos previstos, tomando como referencia el año anterior.

Semana Santa suele ser un termómetro de lo que va a ocurrir en el verano. Según coincidieron en explicar desde la gerencia de algunos de los hoteles consultados, estas minivacaciones de primavera "funcionan bien", y señalaron que el tiempo no fue tan malo como se había anunciado y como ocurrió en otras partes de España, pero según afirmaron, quien tenía dudas de salir prefirió no hacerlo o acortó los días de estancia.

Algunos hoteles de la ciudad acogieron también a familias y/o grupos que se trasladaron para participar en la Oviedo Cup, lo que favoreció que los índices de ocupación también fueran más elevados.

La situación en los restaurantes de la ciudad tampoco fue para tirar cohetes. Había abundantes reservas para las comidas, pero no así para las cenas. Según fuentes del sector, influyó el mal tiempo, porque todos los días llovía por la tarde y por la noche, pero también el cambio de costumbres desde la pandemia por el covid-19: cada vez son menos las cenas salvo en fechas muy puntuales.

El sector turístico avilesino alarga la Semana Santa con la celebración de los campeonatos de Duatlón, que este año tampoco está generando el mismo volumen de reservas que en anteriores ediciones. Tanto es así, que los hoteles consultados señalaron que están en niveles ligeramente superiores a otros fines de semana en los que no existen eventos en la ciudad, y hubo quienes sitúan la ocupación en el entorno del 50%.

Precisamente la celebración de eventos como pruebas deportivas, congresos y ferias son la gran apuesta del sector turístico avilesino para desestacionalizar la llegada de visitantes a la ciudad. Los esfuerzos realizados hasta el momento parece que están empezando a dar resultados, aunque "falta mucho por hacer porque hay un enorme potencial por desarrollar", aseguran hoteleros y hosteleros.

La competencia se encuentra en los apartamentos y pisos turísticos, de los que se desconoce el índice real de ocupación teniendo en cuenta que una parte importante de ellos son ilegales.

