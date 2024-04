El ruego de Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, para salvar los empleos de Saint-Gobain

"No había que tirar la toalla, hay que explorar si hay alguna posibilidad por mínima que sea", señaló la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien ha establecido contactos con el gobierno regional y también el Ministerio de Industria para analizar todas las posibilidades que garanticen el futuro de la línea de Sekurit en la planta de La Maruca de Saint-Gobain. "Si no hay posibilidades, hay que ver cómo salimos de esta situación lo mejor posible por los trabajadores y por el futuro de la otra parte de la empresa, la línea de Glass", apuntó la regidora avilesina, quien entiende que la línea de Glass "requiere de inversiones mirando al futuro". "En Avilés tenemos como requisito que no son solo son necesarias inversiones de cara al futuro sino también invertir en I+D+i. Cuando eso se hace bien las empresas salen adelante", remarcó la Alcaldesa avilesina.

Monteserín detalló que quizá haya habido una "dejación" por parte de Saint-Gobain "a lo largo de estos años" y que eso ha derivado en la situación actual. "Todo ello sin descuidar que el mercado automovilístico está en tránsito y eso lleva a un momento de gran incertidumbre en el sector", apuntó la Alcaldesa, quien confía en explorar todas las alternativas para afrontar una salida "lo mejor posible" de esta crisis.

Pese al cierre anunciado de la línea de Sekurit de la antigua Cristalería Española y la pérdida de casi dos centenares de empleos próximamente, Maríví Monteserín entiende que la ciudad "no está viviendo un mal momento industrial". Y para explicar esa afirmación puso de ejemplo el desmantelamiento de la aluminera de la margen derecha de la ría y el futuro que le depara a ese espacio industrial con la entrada de Windar. "Tuvimos una crisis de Alcoa que nos abrió una oportunidad y esa oportunidad es que ahora tenemos en ese entorno a una empresa con mucho futuro y más empleo del que teníamos antes (con la aluminera)", concluyó la regidora avilesina.

El cierre de la línea de Sekurit también ha motivado reacciones en los partidos con representación en la Junta General del Principado. Así, Xabel Vegas, portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, mostró su preocupación ante el cierre. Vegas apeló a la defensa del empleo y pidió a la multinacional francesa "que dé más explicaciones", más allá de los deficientes resultados económicos de estos últimos ejercicios ya que, ha recalcado, se trata de unos años muy extraordinarios" –en alusión a la crisis del covid–. "Estos balances negativos podrían verse contrarrestados ya que hay perspectivas en el futuro una recuperación del sector del automóvil, por tanto de que esos puestos de trabajo puedan conservarse en Asturias", remató.

Para Adrián Pumares, diputado y portavoz de Foro Asturias, deseó que la decisión de Saint-Gobain afecte "lo menos posible" al empleo y, por extensión, a la comarca de Avilés. Detalló, además, que la situación ha de ser analizada teniendo en cuenta dos cuestiones. La primera es la escasa demanda de vehículos y por lo tanto, de parabrisas, y otra es "que no se han atendido las señales de alerta que lleva lanzando la empresa". Explicó esto para referirse después a las especificaciones laborales y ambientales que exige la Unión Europea. "Esas medidas de la UE son positivas porque son señales de calidad, pero vivir de espaldas a la globalización de una economía capitalista es un error, es necesario reflexionar sobre las obligaciones a las empresas porque favorecen la deslocalización y que la gente se vaya a la calle", concluyó.

El comité urge informes que detallen las causas del cierre de Sekurit El comité de empresa de Saint-Gobain busca la manera de intentar buscar una solución ante el anuncio del cierre de la línea de Sekurit. Los representantes de los trabajadores mantuvieron ayer una reunión con los responsables de Recursos Humanos y nadie dio su brazo a torcer. La empresa sigue en sus trece y reafirmó sus intenciones de clausurar la línea de Sekurit con el consiguiente mazazo para los trabajadores de ese departamento, que suman más de 150. Los miembros del comité reiteraron su rechazo frontal a la medida anunciada este pasado lunes, que tildan de «traumática» y. avanzan, que no solo afecta a la plantilla de la antigua Cristalería sino también a los trabajadores de las empresas auxiliares que prestan su labor en la fábrica de La Maruca. De acuerdo a sus tesis y en defensa del empleo de los trabajadores de la línea que produce parabrisas en Saint-Gobain, el comité ha solicitado a la empresa una serie de informes y documentos sobre la organización y la plantilla de la fábrica además de un detalle de las causas del cierre para ser posteriormente analizados por los trabajadores. La reunión entre las partes ha servido para que la dirección traslade al comité un calendario de encuentros para explicar las motivaciones de la firma para explicar las causas del cierre de la línea de Sekurit y la pérdida de empleos. A falta de más detalles sobre próximas convocatorias entre los representantes de los trabajadores y la empresa, la siguiente reunión ha sido fijada para mañana, viernes, día 12. Tras analizar la situación y visto el cariz que ha tomado el primero de los encuentros programados, el comité se reafirma en los argumentos defendidos en las dos asambleas de trabajadores del pasado martes y mantiene en pie la convocatoria de movilizaciones de cara a la próxima semana y que serán anunciadas en los próximos días.

Jardín de Cantos llama a la unidad vecinal, de partidos y sindicatos "para detener el cierre"

El cierre de la planta de Sekurit en Saint-Gobain no ha caído en saco roto en Jardín de Cantos, el barrio nacido al calor de la antigua Cristalería Española, germen de la fábrica actual, a mediados del siglo pasado. "Son terribles noticias para todos, la fábrica de Saint-Gobain es parte de nuestra historia más si cabe que la de Avilés en términos generales", señaló el dirigente vecinal de Jardín de Cantos, Sergio Sanzo, quien quiso recordar que cientos de familias emigraron al barrio, precisamente, tras la puesta en servicio de la entonces fábrica de Cristalería. El presidente de la asociación de vecinos de Jardín de Cantos tendió la mano a "todas las fuerzas vivas de la ciudad como movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos" con el fin de impulsar un "esfuerzo colectivo" con el objetivo de "intentar detener el cierre" de la línea de Sekurit, que traerá consigo el despido de una plantilla que ronda los 160 trabajadores. Sanzo detalló asimismo que el cierre "está únicamente motivado por la deslocalización". "Y no se puede permitir", apostilló, no sin antes enfatizar la petición vecinal de no quedarse de brazos cruzados ante la "terrible" noticia anunciada el pasado lunes por la empresa: "Instamos a pasar a la acción y no dejar perder la línea de Sekurit que podría sentar un precedente peligroso para actos futuros". Así las cosas, los vecinos del barrio de Jardín de Cantos comparten las tesis de los trabajadores de la fábrica que están dispuestos a "dar la batalla" por el mantenimiento de los puestos de trabajo de los más de 150 empleados de la línea de Sekurit, dedicada a la producción de parabrisas, principalmente.