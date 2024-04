Arboleya: "Queremos vencer para enganchar a más gente"

El Avilés Femenino tiene por delante el primero de sus dos pasos de cara a conseguir el ascenso a Segunda Federación. Las blanquiazules se miden mañana al Lugo en un encuentro que Pedro Arboleya, entrenador, cree que "va a ser competido, porque ellas se están jugando el no descender".

"Al estar peleando por un objetivo importante nos permite tener un punto más a nivel físico que no tienen los que no se juegan nada", explicó Arboleya, que no ve nerviosismo en sus jugadoras de cara a conseguir el posible ascenso de categoría. "El equipo está haciendo una temporada increíble. Debemos tratar de gestionar el tema desde que es una oportunidad. Nos lo hemos ganado a lo largo de estos meses, eso nos dará la posibilidad de disfrutarlo", señaló el ovetense, que solo piensa en conseguir la primera de las dos victorias que necesitan para cerrar el ascenso.

El Lugo vive una situación totalmente opuesta a la del Avilés, peleando por no descender. Eso les hace más peligrosas, como comentó el técnico, "por lo que no debemos entrar distraídas". "Jugamos contra un rival que va a estar muy metido desde el inicio", destacó Arboleya, que recordó que las blanquiazules dependen de sí mismas para conseguir la ansiada promoción, por lo que no quiere que sus jugadoras dejen "detalles sueltos y se acerquen a su mejor nivel".

El club anunció que el próximo partido en casa del Avilés Femenino será en el Suárez Puerta, algo que Arboleya reconoció que les motiva. "No queremos pensar en la semana que viene, pero es un aliciente para la futbolista. Siempre hemos tenido las puertas abiertas y es una motivación. Vamos a tratar de ganar mañana y enganchar la máxima cantidad de gente posible", finalizó.

Suscríbete para seguir leyendo