El comercio avilesino confía en el nuevo hotel Gran Lujo cinco estrellas: "Los locales vacíos matan las calles"

Los comerciantes avilesinos reciben el nuevo hotel gran lujo cinco estrellas con los brazos abiertos. "Mejor tener un hotel que como estaba hasta ahora, abandonado", coinciden la mayoría de establecimientos consultados por LA NUEVA ESPAÑA. Algunos creen que el tipo de turismo que puede atraer una instalación de esas características quizás no es el ideal, pero todos aplauden que los empresarios decidan invertir en Avilés.

El comercio avilesino confía en el nuevo hotel: "Los locales vacíos matan las calles" / Noé Menéndez

Uno de los que felices por el proyecto del nuevo hotel gran lujo es Alejandro Villa, chef del restaurante Pandora. Y es que el joven avilesino hará las maletas y se llevará sus ollas a las cocinas del nuevo alojamiento, ya que será el encargado de la restauración. "Es un proyecto muy interesante, la oportunidad que estaba esperando", reconoce el cocinero avilesino, quien hace unos meses confesaba que estaba deseando dar un salto en su carrera sin salir de la ciudad y "esto es ideal para lo que quería". "Estoy muy agradecido a Fernando Artime (dueño del nuevo hotel) por la oportunidad. Nos llamó para proponérnoslo y contarnos la idea. Él cree que un hotel como el que quiere hacer tiene que tener una propuesta gastronómica muy buena. Que sea una experiencia aparte. Me preguntó si estaba interesado y no dudé", explica.

Este movimiento supondrá el cierre su actual local, en la calle San Bernardo, ya que todo se trasladará al nuevo hotel. "Es una pena, porque he pasado casi toda mi vida en este local, pero es la oportunidad que tanto estaba esperando", señala Villa, quien dentro de unos meses tendrá que ir a trabajar "unos metros más allá, es ideal", bromea. Además, este cambio le permitirá poder organizar bodas y bautizos, algo para lo que su restaurante ahora mismo se quedaba pequeño. "Mi idea es seguir una línea similar a la que tenemos ya, porque nos está yendo bien así, aunque estamos abiertos a todo", expone el chef, quien anuncia una gran novedad: "Me hace ilusión encargarme también de los desayunos, que es algo que nunca he hecho hasta ahora". Ahora tendrá que trabajar en formar un nuevo equipo, ya que necesitará contratar personal para atender las necesidades del nuevo restaurante. "Esto va a dar un plus a Avilés, tanto a nivel de turistas como de puestos de trabajo", afirma rotundo.

"El hotel está bien para la gente que viene a congresos, grandes cargos de empresas, pero no se si Avilés tiene infraestructura y gente para una instalación así", apunta Juanjo Cadenza, de Cadenzza Store, negocio desde el que más asomarse a la puerta se podrá ver el nuevo hotel. "Ojalá este hotel cambie el paradigma de los turistas en Avilés, porque lo que veo ahora es gente que ya no gasta en la ciudad. Muchos son mochileros que hacen un bocadillo y se van de ruta", apunta el comerciante, quien cree que las personas que visitaran el nuevo hotel chocan con el nivel adquisitivo que tiene la ciudad. "Por lo menos se ve que la gente quiere invertir en la ciudad", comenta.

José Carlos Fernández, de la frutería Frucas, cree que la llegada de un nuevo hotel "es una buena noticia" ya que ahora mismo Avilés "está siendo una ciudad fantasma". "A ver si, tras fastidiarnos trescientos aparcamientos, llega gente que nos consuma algo", señala el comerciante, quien nota que ahora, con la falta de espacios para que los clientes dejen su coche nota que tanto los vecinos de Corvera como los de Castrillón ya no consumen en su establecimiento. "A ver si con esto se consigue revivir un poco el ambiente de la ciudad, que cada está un poco más muerto", indica.

"Todo lo que sea positivo para atraer turismo va a ser positivo, esto puede ser un revulsivo para la zona", apunta Javier González, de la cafetería Panetela, que espera que el estreno del hotel sirva "para dinamizar la nueva". "Se agradece que haya nuevas iniciativas, porque los locales cerrados matan las calles", explica el hostelero, que cree que, para la plaza de la Merced, lugar que durante meses ha estado de obras para peatonalizar la zona, esto puede ser especialmente bueno. "Ahora solo queda desear que vengan aquí a desayunar", bromea.

Los viandantes también creen que esto puede ayudar a dar a conocer Avilés. "Al final es el único hotel tan top de todo el norte de España. La gente que tiene dinero que mira esas cosas, igual prefiere venir a Avilés antes que ir a Oviedo o Gijón, hay que confiar", señala Luis Muñoz, al que le llama la atención toda la inversión que está habiendo en Avilés. "También se habla del Café Colón, del edifico de Precios Únicos... Quizá, dentro de poco, veamos aquí un gran boom del turismo y no lo estamos sabiendo ver", sentencia el avilesino.

Para celebrar el cambio de la plaza de la Merced, los negocios de la zona han organizado para el próximo viernes, día 19, a partir de las 20ñ30 horas, un encuentro informal con música en directo, pincheo y una copa para todos los asistentes. Para confirmar y abonar el importe correspondiente (10 euros por persona) es necesario acudir a Lencería Gloria hasta hoy, viernes. "Queremos compartir un ratito juntos para celebrar esta nueva etapa en nuestra zona de trabajo y convivencia", subrayan los promotores.

