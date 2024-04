A por tres puntos balsámicos: la previa del Arandina-Avilés

Solo vale ganar. Tras sumar dos derrotas y un tibio empate ante el Marino, el Avilés viaja a Aranda del Duero con la necesidad de sumar tres puntos que hagan olvidar la mala racha que está viviendo el equipo. En frente estará, a las 18.00 horas, la Arandina, colista de su grupo. Su condición de farolillo rojo no hace que venda barata su piel, como demostró cosechando un empate ante el líder, el Pontevedra, por lo que los blanquiazules deberán esmerarse si quieren obtener un buen resultado. Los puestos de play-off están a cinco puntos, pero la zona caliente acecha por abajo, con el puesto de play-out a tan solo cuatro puntos.

Tras conseguir un sufrido empate ante el Marino, Manolo Sánchez Murias tendrá que volver a reestructurar su defensa para medirse a la Arandina. Jesús del Amo vio su quinta tarjeta amarilla ante los gozoniegos, por lo que Julio y Orfila, suplente en el último encuentro, son los únicos centrales que tiene en nómina el técnico blanquiazul. La mayor duda del posible once titular está en la zona de tres cuartos, donde el gijonés no acaba de escoger a su tridente ideal. Davo Fernández está convenciendo en las últimas jornadas caído a una de las bandas, por lo que, con Miguel Sierra como titular indiscutible, Raúl Rojas y Natalio se pelearán por hacerse con el único hueco libre por detrás de Claudio. Aunque la Arandina está virtualmente descendida, eso no hace que se haya rendido. Los burgaleses consiguieron contener en su feudo al Pontevedra, actual líder de la clasificación, y en su último encuentro lograron una victoria en El Requexón ante el Oviedo Vetusta, lo que provocó el despido de Jaime Álvarez. Por ello, el Avilés tendrá que recuperar su mejor versión si quiere regresar a Asturias con tres puntos bajo el brazo y, así, tratar de amarrar la permanencia y seguir teniendo opciones de meterse en los puestos de play-off. En la ida los blanquiazules consiguieron vencer a la Arandina gracias a dos goles de Natalio y Davo Fernández.

Suscríbete para seguir leyendo