Premio a una lucha a 92 metros de altura

Corrían los tiempos de la reconversión, los primeros años noventa. La siderurgia ya no era lo que había sido en décadas anteriores. Era el año 1991 y Ensidesa y Altos Hornos de Vizcaya se habían dado la mano para definir las bases de una política industrial común. La Corporación de la Siderurgia Integral impulsó esa reconversión que suponía entre otras cuestiones una considerable pérdida de empleos en las fábricas de Avilés y Gijón. Al año siguiente, en 1992, cuatro afiliados de Comisiones Obreras, "los cuatro del gasómetro", deciden encaramarse durante diez días en lo alto de un gasómetro para reivindicar un presente y un futuro dignos "no solo para la siderurgia, sino también para la comarca y Asturias".

"Los cuatro del gasómetro" fueron y son Chus Rodríguez, Tino González, Anselmo Alonso y Avelino Fernández, que ayer fueron galardonados por IU con su premio "Emeterio García", que recibe el nombre de un comunista represaliado del franquismo y fusilado en 1938 a sus 36 años.

Ovidio Zapico, coordinador de IU de Asturias, destacó que el galardón reconoce a cuatro personas que lucharon no solo por la defensa de sus derechos, también por el futuro de la comarca "para que fuese industrial". "Tres décadas después hay que mantener esa lucha viva en nuestra acción diaria, no entiendo una Asturias que no sea industrial ni una comarca avilesina que no sea industrial".

Y abundó: "Es muy importante definir el futuro de esa industria que en la entorno de la ría tiene una condiciones inmejorables para seguir desarrollándose y generar empleo de calidad y seguir siendo un puntal de la economía", indicó Zapico, quien no dudó en expresar su preocupación sobre el cierre anunciado en Saint Gobain: "Hay que iniciar ya mecanismos que impidan a la empresa llevar adelante sus pretensiones". El coordinador de IU de Asturias no quiso olvidarse del futuro de la siderurgia avilesina. "Con Mittal o sin Mittal tiene que seguir habiendo siderurgia en Asturias, no descartamos ninguna opción, incluida la nacionalización", destacó Zapico.

Premio a una lucha a 92 metros de altura / I. García

"Los cuatro del gasómetro" recordaron ayer algunos de los pasajes de aquellos once días a 92 metros de altura. Recordaron que el fin de su lucha coincidió con una convocatoria de huelga en Avilés, el 2 de abril de 1992, precisamente, para reclamar un futuro para la industria, todo ello un año antes de que la Marcha de Hierro emprendiera su camino a pie hasta Madrid para intentar plantarle cara a la reconversión y a la pérdida de empleo en las comarcas industriales como la de Avilés. Vivencias y anécdotas de aquellas jornadas de lucha tienen para regalar.

Tino González rescató una de ellas: "El primer día que subimos al gasómetro, a los diez minutos, la tienda de campaña apareció en el campo de Santa Bárbara del temporal que se levantó". "El director de Recursos Humanos, Ramón García Cuervo, nos mandó una carta de despido y como presidente del comité le contesté que presentara el plan de competitividad", recordó Avelino Fernández.

Anselmo Alonso destacó las activas movilizaciones de la época y el apoyo recibido durante los once días en lo alto del gasómetro: "Cuando bajamos fue lo nunca visto, había unas 3.000 personas, tengo grandes recuerdos y espero que la reivindicación sirva para el futuro y los jóvenes sigan reivindicando sus derechos porque hoy solo hay recortes en todos los sectores".

Suscríbete para seguir leyendo