El Alcalde de Corvera cesa a la edil Iris Álvarez por hacer obras sin permiso en una finca de su propiedad en Molleda

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha cesado a la concejala de Participación ciudadana, Iris Álvarez, también del PSOE. El motivo de su decisión está fundamentado en la ausencia de licencias urbanísticas para realizar una reforma integral de un inmueble de su propiedad situado en la parroquia de Molleda. "En su día tuvo una licencia de obra menor pero es evidente que se llevó a cabo una obra de mayor envergadura sin los debidos permisos", señaló el regidor corverano, que se percató de esta situación tras consultar el expediente administrativo abierto sobre un traslado de tierras de las obras del aparcamiento de la calle San Pablo de Las Vegas. La concejala reconoció la situación y presentó su dimisión.

Fernández analizó el expediente en cuestión ayer por la mañana y observa que existe una edificación de "apariencia nueva". "Entonces solicité ver el expediente de ese inmueble", apuntó el Alcalde, que detalló a continuación que ningún técnico ni informe jurídico ni siquiera la oposición alertó de esa situación. "No sé si esta situación habría trascendido públicamente, no sé si habría pasado desapercibida o no, pero estoy sujeto a la verdad, la legalidad, la ejemplaridad y la transparencia en todas y cada una de mis actuaciones y decisiones como Alcalde", abundó.

Fernández entiende que un ciudadano que se encontrara en una situación similar a la de la ya exconcejala corverana se podría dirigir al Ayuntamiento y solicitar la ampliación de la licencia de obras y así poder legalizar la actuación. "Tampoco sería la primera vez que un vecino hiciese más obra de la que tenía contemplada en el permiso pero, como alcalde, debo exigir ejemplaridad a todas las personas que formamos este equipo de gobierno", manifestó después de comunicar lo visto en el expediente a los servicios técnicos y jurídicos municipales para que fijen las líneas de como proceder a partir de ahora con la apertura de un expediente "que concluirá como debe concluir".

El Alcalde de Corvera aseguró desconocer si los hechos denunciados "son sancionables", si se ha cometido una infracción o si ésta es "grave, leve o incluso subsanable". "Lo que sé es que hoy –por ayer– he sido conocedor de estos hechos, he llamado a la concejala, no me los ha negado y, por ello, le he comunicado personalmente mi decisión de cesarla con carácter inmediato y ella ha presentado su dimisión", destacó el regidor corverano.

Además, Fernández quiso dejar claro que la apertura del expediente sobre el movimiento de tierras no se tomó a raíz de la denuncia pública del PP sino a petición propia. Sobre el traslado de tierras desde el aparcamiento de San Pablo a la finca de Iris Álvarez, el Alcalde anunció ayer que el Ayuntamiento ha remitido a la Fiscalía los informes sobre esa operación, "algo que el PP anunció que haría pero no ha hecho". "Entendemos que esta actuación se realizó acorde a la normativa vigente pero, en aras de una mayor transparencia, preferimos tomar esta decisión adicional", concluyó el Alcalde.

