Saint-Gobain se presenta con promesas de recolocaciones para sus futuros despedidos

El período no formal de negociación de los despidos masivos en el departamento de parabrisas de Saint-Gobain en Avilés vivió ayer un episodio que los representantes sindicales en el complejo industrial de La Maruca no dudaron en calificar como "decepcionante" y es que la compañía se plantó en la mesa de negociación extraoficial con una empresa de asesoramiento laboral que llevó bajo el brazo una lista de vacantes en la comarca de Avilés –"como las que se podían encontrar en los anuncios por palabras", dijeron– que no concretaron dada la falta de confianza que suscitaron en los trabajadores. Estos "asesores" son conocidos por acciones previas en Asturias que nunca alcanzaron el aplauso de las distintas plantillas afectadas.

Asimismo, en la reunión de ayer por la mañana, también participó una delegada de la multinacional Saint-Gobain que se encargó de comunicar que era posible llevar a cabo traslados internacionales. Los trabajadores tampoco aceptaron estas ofertas por la misma razón que habían rechazado el asesoramiento de la empresa que se presentó con las ofertas comarcales: por falta de confianza.

Preguntada la empresa sobre esta estrategia de recolocaciones –la practicaron en junio de 2022, cuando la huelga que suspendió el despido de un centenar de trabajadores de Sekurit–, la respuesta fue ninguna.

Los trabajadores están dispuestos a iniciar las negociaciones formales porque estos acercamientos de estos días "no son nada porque nada queda recogido en ninguna acta", señalaron a este periódico. El plan de la compañía es cerrar Sekurit en Avilés a finales de este próximo mes de mayo: esta es la idea original, al menos. Para que se materialice esta propuesta son necesarios dos pasos: siete días de preaviso para formar la mesa negociadora, por un lado, y treinta días de negociación. Tras ello, el fruto de la negociación se comunica a la autoridad laboral regional–dado que sólo afecta un centro de trabajo y está en Asturias–.

Mientras tanto, los trabajadores se van organizando en las asambleas de trabajadores. En la del martes se acordaron concentraciones diarias en la portería de La Maruca. Ayer a mediodía, los representantes sindicales comunicaron a los concentrados que el próximo viernes día 19 –coincidiendo con el Pleno en el Ayuntamiento de Avilés– la protesta se lleva a la puerta de la plaza del Ayuntamiento. El día 22, por su parte, la concentración será delante del Ayuntamiento de Castrillón, en la plaza de Europa de Piedras Blancas.

Mientras tanto, la entrada y salida de camiones de las instalaciones fabriles de La Maruca se estuvo realizando sin ninguna dificultad y ante la vigilancia de un furgón de la Policía Nacional y un coche de la Policía Local de Avilés aparcados en la zona.