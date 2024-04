Avilés plantea a Cultura un gran proyecto para atraer la Filmoteca de Asturias a la ciudad

Avilés confirma querer ser la sede de la futura Filmoteca de Asturias, y de hecho ha iniciado conversaciones con la Consejería de Cultura para, al menos, participar en el proyecto del futuro centro. Como tarjeta de presentación, el Ayuntamiento esgrime la fortaleza que suponen la Cátedra de Cine, que tiene su sede en Avilés, y el festival de cortometrajes "Avilés Acción Film Festival", además de una larga tradición vinculada a la gran pantalla y un público fiel, afirmó la concejala del área, Yolanda Alonso.

La portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola, hizo la propuesta en el Pleno de ayer, a la vez que aprovechó para cargar contra el Ayuntamiento de Gijón, que aspira también a ser la sede de la Filmoteca de Asturias. "Foro, que gobierna en esa ciudad, se presenta ahora como la gran defensora, cuando fue ese partido el responsable de que se lo llevaran a Madrid", afirmó la edil. Además de la Cátedra de Cine y del festival de cortos, Martínez Riola destacó el número de edificios singulares que existen en Avilés y que podrían acoger el nuevo centro.

La concejala socialista de Cultura se mostró más comedida y explicó que desde el Ayuntamiento de Avilés "estamos trabajando y realizando propuestas. Lo importante es el proyecto y vamos a colaborar con el Principado para que sea potente. La Consejería de Cultura no quiere solo un lugar, un edificio, quiere una filmoteca con contenido y potente, y eso es lo que a nosotros nos interesa y queremos". Yolanda Alonso matizó que, aunque ya se habían mantenido conversaciones "aún estamos en mantillas", pero incidió en que "Avilés quiere un proyecto, un gran proyecto, y no un almacén. Se trata de difundir el patrimonio audiovisual, pero también de establecer sinergias, exhibiciones, jornadas... Pero no debemos actuar desde la estridencia", advirtió.

Suscríbete para seguir leyendo