La valiosa enseñanza que recibieron los alumnos del instituto de Corvera

Los alumnos del instituto de Corvera dejaron ayer de lado asignaturas de Matemáticas o Geografía para aprender a salvar vidas. Y es que los estudiantes del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva de Corvera impartieron, durante todo el día, unas clases a sus compañeros para saber cómo actuar en caso de una emergencia sanitaria. Desde cómo salvar a una persona que esté sufriendo un ahogamiento hasta las principales claves para realizar una RCP (reanimación cardiopulmonar). Con la ayuda de Cruz Roja, los chicos pudieron contar con muñecos o sangre falsa con los que hacer que sus explicaciones fueran mucho más amenas. "Es una manera de conseguir que la inversión que aquí se hace para tener esta formación pueda llegar a todo el instituto", señala Willy Cano, uno de los profesores del grado.

"Todo ha quedado en su mano. Desde organizar cada actividad hasta promocionar todo lo que han hecho", explica Cano, que como profesor ha dado total independencia a sus alumnos para que realicen la actividad. Para ello han contado con la ayuda de Cruz Roja, que además de ser parte de la formación que realizó el alumnado, también colaboró durante el día de ayer. Tras titularse en un curso de primeros auxilios de cuarenta horas de duración, se pusieron manos a la obra. "Para los alumnos este curso es muy importante, porque les puede abrir muchas puertas. Por ejemplo, para presentarse a ser socorrista, hace falta superarlo, y así ya lo tienen hecho", apunta Cano. Y es que, bajo su punto de vista, "si van a ser monitores o algo parecido siempre viene bien una formación de este estilo. Nunca se sabe cuándo hace falta salvarle la vida a alguien, por eso vale más estar formado para estar preparado", asegura.

"Se nota que los chavales tienen ganas y que saben que les puede venir muy bien para su día a día, no hemos tenido quejas", afirma Santiago Flórez, uno de los alumnos que ayer se puso el peto de profesor. Ocupando todo el pabellón del centro, el alumnado creó seis especies de "puestos", como en una feria de muestras, y en cada uno de ellos se hablaba de una faceta diferente de los primeros auxilios. Uno de los que más llamó la atención fue el de las heridas, ya que para enganchar al público se hicieron con sangre falsa. Además, también enseñaron a cómo socorrer a personas cuando tienen un accidente de moto o de coche, para sacarlos del vehículo sin crear más daños; o cómo realizar correctamente una RCP, tanto en adultos como en niños pequeños. Lo más importante: que sea lo más práctico posible. "No queremos aburrirlos. Sabemos que si nos ponemos a hablar de toda la teoría no nos van a hacer ni caso, por lo que hemos pensado todo para que puedan hacerlo ellos directamente. Así, al realizar los ejercicios, es más fácil que se les quede", apunta Flórez.

Tras pasar por alrededor de quinientos alumnos, los organizadores no pudieron terminar más satisfechos de una actividad que duró más de cinco horas. "Los chicos ya están acostumbrados a tratar con alumnos, porque en el centro queremos que la formación que reciben salga de las clases. Por eso nos gusta organizar clases así, porque además les sirve para foguearse y coger tablas", comenta Cano, orgulloso de todo el trabajo que habían realizado los estudiantes de Enseñanza y Animación Sociodeportiva. Gracias a ellos, los alumnos del instituto de Corvera recibieron una lección que les permitirá salvar vidas.

