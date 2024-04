Satisfacción por la acogida de las jornadas del pulpo en Gozón y Carreño

"Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido las primeras jornadas del pulpo. He hablado con la gente de otros restaurantes y todo el mundo ha terminado muy satisfecho". Chus Paradelo, presidente de Otea Gozón, no tiene palabras suficientes para agradecer el buen recibimiento que ha tenido las primeras jornadas del pulpo de Gozón y Castrillón. El buen tiempo que ha hecho, tanto este fin de semana como el anterior, ha ayudado a que los restaurantes del concejo recibieran una gran afluencia de comensales. "Ya hubo gente que vino a la playa, aprovechando el sol, y eso nos ayudó. Poco a poco vamos consiguiendo que Luanco tenga actividad durante los meses que no son verano", apuntó el hostelero, que rozó el lleno durante estos días.