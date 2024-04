Daniel Ibáñez: «Serrat es grande; cuando alguien tiene tanta seguridad la transmite»

Daniel Ibáñez estaba ayer por la tarde exultante y escribiéndose con Joan Manuel Serrat, Premio «Princesa de las Artes» 2024 y su «padrino», por decirlo de alguna manera, en su nuevo proyecto, «Para la libertad», un nuevo estreno absoluto en el Teatro Palacio Valdés. La obra recrea la vida y la obra del poeta Miguel Hernández, con las melodías de Serrat como acompañamiento. Por eso, sobre las tablas, sonarán sus versos con la música del primer disco del nuevo Premio «Princesa de Asturias» de las Artes, basado en poemas de Miguel Hernández, y también algunas de las más conocidas y populares por el público en general.

–A las puertas de un estreno absoluto con una adaptación propia y asesorado por el recién premiado Serrat debe ser como un sueño.

–Justo le estaba escribiendo un mensaje para hablar con él más tarde. Ha sido todo como muy mágico. Estamos todos mandándonos mensajes por el grupos y fotos. Es un enorme orgullo. Otra coincidencia: tengo 28 años, los mismos que Serrat cuando hizo el primer disco con las canciones que ahora usaremos por primera vez en un espectáculo teatral.

–Y además, estreno absoluto en el Teatro Palacio Valdés, un templo de los estrenos en el panorama nacional.

–Ahí precisamente empecé mi carrera con mi primer montaje, «Las amistades peligrosas», y tengo un recuerdo muy bonito de ese teatro y del público. Volver es una maravilla y un orgullo.

–¿Cómo surgió «Para la libertad»?

–Pues llevaba mucho tiempo pergeñándose desde Okapi (la productora) y en la idea de José Velasco (el productor). Cuando me lo propusieron y me dijeron que contaba con el asesoramiento y apoyo de Serrat, no me lo podía creer, pero no lo podía rechazar. Empezamos a crear con las canciones de su primer disco y también con algunas del segundo, que son las del imaginario colectivo.

–Usted, pese a su juventud, tiene ya cierta experiencia. Pero ¿no le dio vértigo este proyecto?

–Precisamente lo que más me atraía y animaba era la complejidad, el desafío. Y ahora, con mucho trabajo, tenemos una criatura que emociona y que esperemos guste al público.

–¿Qué le dijo usted a Serrat, y él a usted, cuando coincidieron por primera vez?

–La verdad es que yo iba acogotado y le dije la verdad, que no se podía imaginar lo que significaba para mi este trabajo junto a él, con su asesoramiento.

–¿Y qué le respondió?

–Me dijo: «tenéis libertad para hacerlo como mejor penséis que podáis llegar a la gente». Nos dio esa confianza para poder trabajar con su obra. Los grandes son así. Cuando alguien tiene tanta seguridad en lo que hace, lo acaba transmitiendo.

–Su nombre figura en títulos como «La valla», «El buen patrón», y «Terminator», entre otros. Pero este nuevo desafío ¿le tiene más tensionado, está nervioso?

–La verdad es que no, estoy tranquilo porque hemos hecho un buen trabajo. Hay que rodearse de gente mucho mejor que uno mismo en cualquier cosa, para cualquier proyecto, y en este caso ocurre lo mismo en mi equipo. Hemos cogido retazos y los hemos reconfigurado para traer el recuerdo de una época pasada con la música de Serrat, un trabajo dedicado a aquellas personas para las que tanto significó todo aquello. Espero que guste.

Suscríbete para seguir leyendo