El comité de Saint-Gobain reformula su plan para Sekurit para salvar las objecciones de la empresa

La asamblea de trabajadores de la fábrica que la multinacional Saint-Gobain Cristalería tiene en Avilés ha sido clara en su orden: no hay que aceptar las recolocaciones que oferta la dirección de la multinacional a través de una oferta que una consultora externa ha presentado –por dos veces– a los representantes de los trabajadores de la compañía cuyo departamento de parabrisas está llamado a dejar de producir en poco menos de diez días.

El comité de empresa presentó un plan de viabilidad a la dirección que, en un principio, la compañía ha desechado. Sin embargo, los trabajadores no renuncian a mejorar el proyecto de reorganización del trabajo que proponen porque es la línea roja que no quieren traspasar.

El plan original de los trabajadores, aseguran, reduciría la estructura laboral un 40 por ciento. La plantilla defiende que esta reducción del número de empleados –a cuenta de traslados a Glass, a los puestos que quedaran libres de "manera voluntaria" por empleados del área de construcción– no vería mermada, sin embargo, la productividad del área de Sekurit. Además, añaden, es un plan que valora activamente la adaptación a los márgenes salariales de la fábrica; esto es, la parte social asegura que la idea que defiende no afectaría a las líneas de producción porque las dos líneas de producción actuales serán defendidas por un solo equipo (ahora son dos).

La propuesta de los trabajadores se presentó en virtud del juicio que, aseguran, tiene la propia empresa de su plantilla. La compañía ha documentado que la planta avilesina es "altamente válida, polivalente y cualificada, con unos rendimientos técnicos, productivos y de calidad a la cabeza de los Sekurit que la compañía tiene repartidos en todo el mundo y en especial en Europa".

Esta idea se presentó en la reunión del viernes pasado. La compañía ya la rechazó. No especificó las razones –dicen los trabajadores– porque no se desarrolló el segundo turno de ese encuentro –es el día en que estuvo en la puerta de la empresa Pepe Álvarez, el secretario general de UGT en España, y también el que la dirección se dio media vuelta porque aseguró que un piquete no había dejado pasar a uno de los principales negociadores de la parte empresarial–.

En todo caso, la dirección rechazó el plan de viabilidad por varias razones. La primera porque "el plan propuesto no toma en consideración la información proporcionada sobre la evolución del mercado y la demanda". La segunda, porque "la demanda actual de los productos fabricados en Avilés se reducirá progresivamente hasta la EOP (End of Production) en 2027/2028, y no se vislumbran nuevos modelos para reemplazarlos debido a la incapacidad de la planta de Avilés para cotizar y producir modelos rentables. Y, además, porque "parte de unos preceptos económicos en cuanto a rentabilidad y mejora de costes erróneos".

La plantilla trabaja a destajo sobre los "peros" que presenta la empresa con el fin de que esta mañana poder salir al paso de su negativa. Las dos partes en conflicto llevan desde hace quince días sentados para alcanzar un acuerdo que cause los menores daños posibles a la empresa, a las familias de los trabajadores y a la comarca entera. Para esto, a fin de cuentas, sirve un período de consultas de un ERE por extinción de contratos.

De momento la empresa, frente al plan de viabilidad de los trabajadores, sólo ha presentado su propia apuesta que va por que los trabajadores de Glass se adscriban voluntariamente al ERE "con una compensación equivalente a una anualidad del salario bruto anual". Y también contempla la posibilidad de prejubilaciones para trabajadores de Sekurit y Glass, con un plan de rentas que garantiza el 70% del salario bruto anual durante un máximo de 5 años, junto con el mantenimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social durante ese período. Además, prevé 16 recolocaciones en Glass Avilés, con prioridad para personas con mayor edad y un proceso de formación para el nuevo puesto".

El resto tiene que ver con los asesoramientos externos, que no cuentan con el favor de la asamblea.

El plantel del Stadium Avilés, ayer, con miembros del comité de Saint-Gobain en el campo del Praviano. / C. S. G.

El Avilés Stadium apoya a la plantilla de Sekurit en su lucha El Avilés Stadium jugó ayer en Pravia un partido crucial por la permanencia en el grupo asturiano de la Tercera División de fútbol, pero eso no fue impedimento para que jugadores, cuerpo técnico y directivos arropasen antes del inicio del encuentro a la plantilla de Saint-Gobain en lucha desde hace un mes por el mantenimiento de la actividad y el empleo en la división de parabrisas (Sekurit). En la imagen, foto de familia en el césped del campo Santa Catalina.

