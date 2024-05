Eloy Alonso: "Durante este año he visto que la oposición parece que no sabe cuál es su lugar"

Hace un año el Ayuntamiento de Castrillón dio un giro a la bancada del gobierno. Tras el tripartito de Izquierda Unida, PSOE y Podemos liderado por Yasmina Triguero, los castrillonenses decidieron que Eloy Alonso (Piedras Blancas, 1966) y el PP llevasen el bastón de mando en el concejo. El regidor atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hacer un repaso de su primer año como alcalde, donde temas como La Peñona, el túnel de Arnao o el Valey han marcado su agenda durante estos meses.

–Se ha generado cierto revuelto tras no haber sido incluido en la reunión que tuvo Mariví Monteserín con el Ministro de Industria.

–No quiero polémicas. Soy la persona menos importante en esto, lo que quiero es que se solucione el tema de los trabajadores y nada más. Son cosas ajenas, soy lo menos importante de esto. Quiero buscar soluciones y un plan de futuro para los trabajadores de Saint-Gobain, es lo único que me interesa de verdad. El resto nada.

–¿Cómo ha sido su relación con la oposición durante este primer año como Alcalde?

–Estoy viendo que no se dan cuenta que ahora están en la oposición. Ellos sabrán. Parece que, o se hacen las cosas como ellos dicen, o todo está mal. Ahora hay un nuevo equipo de gobierno, y con ello siempre hay un período de cambio. Teníamos que tomar posición del sitio en el que estábamos, ahora sabemos las fortalezas y debilidades que tenemos, pero es lo que te digo, si no hacemos las cosas como ellos dicen todo está mal.

–¿Qué valoración hace del pacto de gobierno que firmaron con Vox?

–Estamos tranquilos. Son exigentes en el cumplimiento del acuerdo, pero son leales. Además, en lo personal, las relaciones son muy buenas.

–Uno de las grandes peleas que ha tenido durante este año ha sido el túnel de Arnao.

–Las obras del túnel no tendrían que haber empezado en abril, cuando ya se sabía que había que presentar un modificado del proyecto. Fue un problema heredado. Si no criticasen siempre… Porque nosotros somos conscientes de que lo hicieron con buenas intenciones. Ellos sabían que iban a tener que presentar un modificado a Patrimonio, pero empezaron y cuando llegó el punto en el que se debía presentar el papel Patrimonio paró todo. No pudimos hacer nada.

–Otro de los puntos de conflicto ha sido La Peñona.

–Estoy esperando a ver si hacemos un requerimiento a Demarcación de Costas, porque la asociación de vecinos de Salinas pidió un informe que evalúe la situación de La Peñona y su riesgo de derrumbe. El geólogo al que han consultado cogió los datos que manejaron desde Costas y los aplicó en su mismo programa, pero le da unos resultados totalmente distintos. Vamos a enviar un requerimiento previo para que se tenga en cuenta ese informa y todo apunta que se volverá a la casilla de salida.

–¿En qué situación están las obras del Valey?

–Van a empezar en junio. Si se llegan a hacer las obras en plazo, en invierno, creíamos que sería un mal momento, por lo que las movimos y aprovechamos ese tiempo para seguir programando. Ahora hemos aprobado el presupuesto este mes e intentamos adelantar todo para mayo, pero finalmente se realizarán en junio.

–Habla ahora de los presupuestos. Aunque gobiernan con mayoría, no ha sido hasta ahora que han conseguido aprobarlos.

–Los presupuestos no los hace el equipo de gobierno, los hacen los técnicos, en este caso la interventora. Tomó posesión a finales de enero y lo primero que hizo fue poner al día las cuentas que estaban pendientes del 2022. Puso al día la casa para luego, con todo en orden, hacer los presupuestos. En noviembre, por nosotros, ya los tendríamos hechos, pero fue una cuestión técnica. Ahora, por suerte, ya están en marcha.

–Hasta el año pasado era funcionario. ¿Cómo se ven las cosas desde el otro lado de la mesa?

–No me sorprende mucho mi nueva faceta porque ya la conocía. Eso sí, ahora veo que la burocracia es terrible, es el gran problema que tiene la Administración. Por ejemplo, para desatornillar un banco del suelo en una calle peatonal, para las fiestas, estuve 20 días para que se pudiese hacer. El túnel, por ejemplo, se lleva desde el 2017 con ese tema, la senda de Coto Carcedo casi diez años… Nos enfrentamos a una burocracia terrible. Los grandes problemas del municipalismo son la burocracia y la financiación.

–¿Cómo ha visto a su equipo de gobierno durante este año?

–Lo que más valoro de ellos es la actitud con la que hacen las cosas. Estoy contentísimo con ellos, son leales, trabajadores y comprometidos. Además, entre nosotros no hay problemas, estamos todos a una.

–Ahora que está próximo el verano, unos meses en los que Castrillón se llena de actividades.

–Castrillón es una referencia en Asturias durante el verano y va a seguir siendo así. Y, si podemos potenciarlo, mejor.

–Uno de los buques insignia de su programa electoral era crear un área industrial alrededor del Aeropuerto.

–Ese tema se lleva principalmente desde Urbanismo. Yo estuve en la primera reunión, al iniciar el mandato, se habló sobre si los propietarios de las tierras tenían la intención de facilitar las fincas y crear actividad económica allí. Sé que después se reunieron con el Principado, y que por nuestro lado el concejal tuvo varias reuniones. Por lo que sé todo sigue adelante.

–Uno de los grandes problemas que sigue teniendo Piedras Blancas es el aparcamiento.

–Durante una reunión de urbanismo hablamos de que queremos retomar la zona de aparcamiento de la estación de Feve. Hemos tratado de buscar muchas soluciones, pero creemos que es el sitio más inmediato que se puede conseguir. Para nosotros es una prioridad, estamos constantemente buscando fincas para tratar ese problema.

–¿Cuál va a ser el próximo paso del Ayuntamiento de Castrillón?

–Estamos gastando nuestros esfuerzos para llegar a un nuevo programa informático que empezará a funcionar el próximo 3 de junio. Cuando llegué me plantearon que había un problema gordísimo que podría haber bloqueado el Ayuntamiento. Había dos soluciones: comprar un nuevo programa que costaba 300.000 euros de mano, a lo que hay que sumar el coste de pasar toda la documentación, unos 60.000 euros, más 15.000 euros anuales. La otra solución era que los de la casa desarrollasen un sistema asociado a una aplicación pública por la que solo pagaremos 15.000 euros. Liberaremos ese gasto del presupuesto para mejorar servicios. Eso es gestión, aunque eso no se ve tanto. Para nosotros es un hito.

–¿Cómo están las relaciones con el exterior, tanto con el resto de alcaldes de la comarca como con el Principado?

–Creo, y es algo que se ve, que tengo la relación con los alcaldes de la comarca es excelente. No somos del mismo signo político, pero las relaciones son muy buenas. Al Gobierno del Principado lo único que le tacho, y es algo en lo que seguiremos encima, es el proyecto del centro de salud de Piedras Blancas. Había planificado un centro que dijeron que era urgente, nos pidieron trabajar a prisa y corriendo para gestionar todo el papeleo y, vaya coincidencia que ahora entramos nosotros y, ya no es prioritario. Es lo más remarcable, que nos han dejado sin centro de salud.

Suscríbete para seguir leyendo