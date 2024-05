Salinas, sede del primer torneo inclusivo de rugby playa de Asturias

La playa de Salinas acogerá el sábado 15 de junio el primer torneo inclusivo de rugby en un arenal que se celebra en Asturias. La iniciativa parte del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) La Unión de Salinas, que cuenta con un equipo de esta disciplina dentro de las actividades que lleva a cabo para favorecer la integración y el desarrollo y autonomía personales de los usuarios del equipamiento. El evento no tendrá carácter competitivo y reunirá sobre el arenal castrillonense a seis equipos. Además del CAI La Unión, participarán el All Rugby de Llanera, el Belenos Rugby Club de Avilés, el León Rugby Clul, el Real Oviedo Rugby y el Gijón Rugby Club. Los partidos se disputarán en dos campos que se crearán en la playa de Salinas, entre las 15.00 y las 20.00 horas. El formato será de dos partes, con una duración de seis minutos cada una, en los que se enfrentarán equipos de cinco participantes cada uno. Será sobre arena húmeda, para no interferir en la afluencia de bañistas a la playa, que durante esos días podría tener una gran afluencia. El tercer tiempo, de confraternización, que tiene lugar una vez finalizado el tiempo de juego, se celebrará en las instalaciones del CAI La Unión.