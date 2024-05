Controlada una fuga de gas en un edificio de Salinas

´Los vecinos de Salinas se ha despertado con una sorpresa tremenda. Un edificio de la Avenida del Campón, en la turística localidad castrillonense, ha sufrido una fuga de gas durante una obra para cambiar las tuberías, lo que provocó la intervención de efectos de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local, que rápidamente controlaron la situación. Eso sí, la fuga no revistió peligro al controlarse rápidamente y ser en una zona con pocas viviendas al rededor.

Durante las obras que se están realizando en un edificio de la Avenida del Campón, uno de los operarios rompió una de las tuberías del gas. El problema fue que no encontraban la llave para cerrar el paso, pero el problema no se alargó. Los Bomberos, que rápidamente llegaron al lugar de los hechos, midieron que no hubiese peligro en la zona con el gas y vigilaron que nadie se acercase, por si pasaba algo, y cuando se normalizó la situación se fueron. La intervención duró menos de una hora.