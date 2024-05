Corvera corrige los reparos a sus gastos y en 2023 ya no los tuvo

El Ayuntamiento de Corvera ya ha corregido los reparos de Intervención a expedientes de gasto, que en 2022 ascendieron a más de once millones de euros, y en la Cuenta General del último ejercicio cerrado, que se aprobará en el pleno de este mes, ya no hay ninguno, aseguró el alcalde, Iván Fernández, a LA NUEVA ESPAÑA. El consistorio de Corvera figuraba a la cabeza de todas las entidades locales asturianas en volumen de gasto y de resoluciones contrarias a los informes de su interventor en el año 2022.

Los motivos de los reparos fueron básicamente dos: por un lado el pago de las nóminas sin que estuviera aprobada la correspondiente Relación de Puestos Trabajo (RPT) y por otro, que los pagos del área de Cultura se realizaban sin la orden de gasto, como sí hacían otros departamentos municipales, ya que se abonaban a la recepción de la factura. Iván Fernández explicó que hubo un cambio de interventor municipal y el entrante advirtió de esas situaciones. «Agradecimos al interventor nuevo que nos hiciera esas apreciaciones porque no se trataba de que nos hubiéramos saltado esos criterios teniendo conocimiento de ellos, sino que nadie nos las había hecho antes. Tras esas consideraciones, tomamos nota y las corregimos», añadió el regidor corverano.

De hecho, el informe del Interventor tras los cambios efectuados como consecuencia de sus reparos reconoce «la mejora respecto a los anteriores expedientes de nómina y se aprecia la voluntad municipal de mejorar el mismo».

El resultado, añadió Iván Fernández, es que «en 2023 no hay causa alguna de reparo, ni reparo». Corvera tiene previsto aprobar en el pleno de la próxima semana la Cuenta General de 2023 que, según el alcalde, refleja «la buena salud económica» del consistorio: «Tenemos deuda cero, no pagamos intereses a los bancos; nos encontramos el ayuntamiento con tres millones de euros de deuda y ahora no hay deuda alguna. Tenemos fortaleza económica, la base para hacer políticas que mejores los servicios públicos y para ejecutar inversiones en los barrios y en las parroquias del concejo».