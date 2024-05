Más supervisión ante el abuso de pantallas

El uso abusivo de las tecnologías es algo que preocupa y mucho a las familias. La periodista y experta en redes sociales, Carmen Osorio, impartió ayer una charla en el colegio San Fernando para hablar precisamente de ese problema y recalcó la necesidad de que los padres "eduquen en el ejemplo" y vivan lo más alejados de las pantallas posible a la hora de pasar tiempo con sus hijos. "El uso de pantallas no favorece el desarrollo cerebral, es recomendable que, como mucho, los niños de 7 a 12 años estén una hora al día frente a las pantallas", profundizó la especialista, que ve la necesidad de concienciar en esta idea antes de que haya que lamentar otros problemas derivados como el déficit de atención, entre otras cuestiones relacionadas con la salud mental.

Osorio insistió en que las redes sociales como Tik Tok no son recomendables para menores de 10 años. "Tenemos que saber qué hacen los niños (con este tipo de plataformas), tiene que haber una supervisión de los padres, un control y un autocontrol", apuntó no sin antes enfatizar que hay que velar por los tiempos de desconexión de las redes sociales y hacer todo lo posible porque los teléfonos móviles no estén nunca en los dormitorios. "Eso es fundamental", apostilló.

La especialista habló de las nuevas adicciones a las tecnologías derivadas de un uso desmesurado, sobre todo en edades tempranas, algo que ha crecido como la espuma en la última década. Y es un problema, insistió, del que no escapan ni los menores ni, por supuesto, los adultos. Habló de la soledad de los pequeños y de la necesidad de que los adultos les acompañen en este proceso, pero para ello, remarcó, "es necesario un examen propio de conciencia sobre la relación de cada uno con las pantallas y las redes sociales".

Carmen Osorio alertó además de los peligros de internet, que es un espacio en el que "los menores pueden comprar alcohol sin necesidad de tener 18 años y ver espectáculos inadecuados para su edad" como la pornografía. La especialista en redes sociales matizó además que el uso de internet "ha cambiado mucho con el paso de los años: cuando antes se utilizaba para buscar algo concreto, ahora se ha convertido en ocasiones en una pérdida de tiempo".

Teniendo en cuenta que la charla estaba dirigida a familias y en un centro educativo, Carmen Osorio tuvo tiempo para hablar del ciberbullying y del uso de la violencia verbal "por parte de personas que se ocultan bajo una identidad detrás de la pantalla". "Con las redes sociales el ciberbullying ha aumentado", remarcó la periodista y especialista, que ha analizado los comportamientos de estas plataformas online que han revolucionado la vida social en los últimos años y para las que pidió "mucha atención" ante las preocupantes cifras de adicciones relacionadas con las pantallas "que no se pueden normalizar".

