La oposición de Castrillón denuncia que el PP está dejando de pagar ayudas sociales

La oposición de Castrillón le ha afeado al equipo de gobierno, del PP, no pagar las ayudas de extrema necesidad. "Están mandando a las familias a las ONG", espetó el portavoz socialista, Iván López, durante el Pleno municipal celebrado ayer, marcado por una cierta tensión entre el PP, Izquierda Unida y el Partido Socialista. Nuria González-Nuevo, portavoz popular, replicó que, al hablar de política social, "no sé cómo no se ponen colorados". "Estamos preocupados por las ayudas de servicios sociales, no sabe cuánto", añadió. Por su parte, Yasmina Triguero (IU), exalcaldesa, aseguró que "nos llegan quejas por todos lados", ya que, según dijo, no se están ejecutando las ayudas sociales.

Otro de los grandes puntos de conflicto fue la contratación del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de Arancés y Las Vallinas. La oposición denuncia que hay pueblos del concejo con problemas de suministro en varios puntos del concejo, algo en lo que ya se ha puesto a trabajar el equipo de gobierno, que tratara de subsanar. Este punto del orden del día se iba a tratar en el pleno de abril, pero finalmente se debatió ayer tras tener los grupos políticos más tiempo para analizar la documentación.

También se aprobó un suplemento de crédito de 1.700.000 euros con cargo al remanente de tesorería, algo que despertó las críticas de IU y PSOE, que alertaron de que "se van a incumplir las reglas de gasto". Otra de las advertencias de la oposición giró en torno a la prestación de servicios de limpieza en edificios públicos. "No están viendo el riesgo de hacer movimientos que pueden tener consecuencias legales", señaló el socialista Iván López, a lo que añadió: "Tendrían que tener cuidado con dar contratos a dedo o de forma verbal. No creemos que vengan a prevaricar, pero hay que tener cuidado". González-Nuevo (PP) se defendió tajantemente: "Si lanzan esas acusaciones deberían denunciar ante un Juzgado".

Antes de poner el broche final al Pleno, que duró cerca de cuatro horas, se habló de dos polémicas: los horarios de las bibliotecas y las fiestas de San Isidro. Rosa Rubio, concejala de Cultura, defendió que los horarios de apertura de la biblioteca "son más amplios que los del anterior equipo de gobierno, hay dos horas más". Añadió que "hasta ahora no ha habido una demanda clara para abrir la biblioteca de Salinas, en eso nos estamos basando". Triguero, por su parte, acusó a Rubio de arrancar los carteles donde IU reivindicaba más horario de apertura en época de exámenes.

Suscríbete para seguir leyendo