Este es el mejor queso asturiano del año (elegido en la feria de Avilés)

El sol combina con el queso y con el vino. Esa triple entente anima la pista de La Exposición, donde estos días se celebra la 42.ª edición de un festival que encandila a los avilesinos cada año. La cita no solo concentra a los amantes del queso y los buenos caldos, también es el lugar que cada año desde hace 17 elige la asociación de catadores de queso "Pláganu" para entregar el premio al mejor producto del año. Este año, el galardón ha ido a parar a la quesería Abredo, de Coaña. El premio fue recogido por los queseros Alfonso Rodríguez y Begoña Boto, que se hicieron la foto de rigor pero dejaron todo el protagonismo a Bea, su hija y continuadora de la tradición familiar en este concejo del Occidente asturiano, quien agradeció no solo el premio sino que lanzó un alegato en defensa de la materia prima y, por extensión, del medio rural. "Sin la supervivencia del medio rural no habría quesos ni nada en esta Asturias diversa de gastronomía y paisaje: el queso y el campo han de estar vivos", apuntó la quesera entre aplausos del público asistente a la entrega de premios.

La quesería coañesa comenzó a dar sus primeros pasos en 1988, en 1992 incorporaron el requesón y en 2007, el arroz con leche. Mientras Bea Rodríguez intervenía bajo una carpa de la pista de La Exposición, sus padres escuchaban emocionados sus palabras en defensa de la ruralidad y también de "la calidad humana" y esfuerzo de sus progenitores para sacar adelante una serie de quesos que "mantienen vivo" el pueblo de Abredo.

La concesión del galardón, explicaron desde "Pláganu", se debe a la calidad de los quesos de Abredo. Además, el presidente de la asociación de catadores, José Jiménez, reclamó el mantenimiento de la cultura quesera de Asturias. Celebró que la feria avilesina sea "familiar" y animó a las nuevas generaciones a probar la variedad de productos queseros. Jiménez también habló de la necesidad de relevo generacional en las queserías y puso de ejemplo a la firma ganadora del premio y no dudó en aplaudir su "esfuerzo por la mejora de la calidad del producto para dar respuesta en un mundo competitivo y global".

"Ahora hay que dar un segundo paso, visto el desarrollo comercial de los quesos hay que ganar cuota de mercado y salir fuera para ganar valor añadido y conquistar nuevos paladares", expresó Jiménez. Mientras tanto, la feria comenzaba a llenarse de amantes del queso que se debatían entre probar una u otra variedad de la amplia oferta de la feria avilesina.

"Ya quedó atrás aquello del país de los 40 quesos, ya tenemos más de cien; por eso a mí me gusta decir: ‘Asturias, paraíso quesero, tierra de quesos’", concluyó el presidente de "Pláganu".

