Monteserín: "Hay esperanzas para que Saint-Gobain tenga futuro, crezca y siga en Avilés"

Al cumplir un año de mandato, Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, hace balance de esta etapa, de los logros conseguidos y de las nubes que se ciernen sobre el horizonte local tras la última crisis industrial. La regidora se muestra confiada en las fortalezas del territorio –en industria, infraestructuras, educación, cultura...– para salir adelante de la última embestida sufrida tras el cese de actividad de la división de parabrisas en Saint-Gobain.

–Se cumple un año de mandato, ¿qué ha visto logrado de sus propósitos para Avilés?

–La percepción que tengo es positiva, porque era una experiencia nueva, nunca había participado en un gobierno de coalición y después de haber llegado a un buen acuerdo [con Cambia Avilés] para dar estabilidad y progreso a la ciudad y afrontar los retos que tiene de transformación, creo que ha funcionado.

–¿En qué lo ha notado?

–En octubre se acordaron las ordenanzas fiscales, en diciembre se aprobó el presupuesto, uno de los años en que primero se hizo y luego ha habido una actuación progresiva en los distintos ámbitos tanto de los responsables de Cambia Avilés como del PSOE. Quizá lo más llamativo ha sido la normalidad con que ha funcionado.

–¿Por ejemplo?

–Hemos realizado avances en Promoción Económica, en todo lo que tiene que ver con la generación de empleo y actividad, con la ampliación del Parque Científico y Tecnológico, avances con el gobierno de España en Baterías, que está todo muy enfocado y en todo lo que tiene que ver con nuestro ser industrial. Reconozco que ha habido muchas dificultades, pero también buenas noticias.

–Entre las malas noticias esta semana culminó el cierre de la división de parabrisas en Saint-Gobain.

–Esta etapa ha sido muy dolorosa, sobre todo para los trabajadores, y dentro del mal, creo que es bueno haber llegado a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de Sekurit. A partir de ahora es muy importante que nos centremos todos en el proyecto de futuro de Glass en Avilés, que sigue siendo Saint-Gobain y que pasa por que la empresa encuentre su lugar en nuestro ecosistema industrial, y que administraciones públicas, empresa y empleados trabajemos por un clima de acuerdo conforme a los retos que tiene de inversión y creación de empleo para Glass en Avilés. En ese sentido, estamos trabajando y hay esperanzas de que haya un futuro a medio o, incluso, a largo plazo razonable para que esa empresa crezca en producción, en empleo y en I+D y que una empresa con más de 70 años en nuestra comarca, que siga en nuestra comarca.

–La polvareda política en torno a la visita de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y después el reproche del PP a su partido por excluirles de la reunión en Madrid con el ministro de Industria, no ayudaron en la recta final de las negociaciones del cierre de Sekurit. Usted llegó a decir que veía "errores evitables" en el enfrentamiento entre Barbón y la ministra, ¿lo mantiene?

–Es muy difícil llegar de fuera, meterse en un conflicto y entenderlo. Creo que es algo complejo y la presencia de los políticos en este tipo de situaciones tiene que ser más de ver cómo ayudas que ver qué hacen otros. Y a veces los más visibles no son los que más ayudan. Sigo insistiendo que aquí lo más necesario es que cultivemos el acuerdo entre territorio y trabajadores y ese acuerdo tiene que pasar por que la empresa sea más grande, produzca más y mejor y que incorpore empleo e I+D al ecosistema de innovación que tenemos.

–¿Dan por cumplida la expectativa de la reunión de alto nivel que habían planteado ante el conflicto de Saint-Gobain con el encuentro que mantuvieron usted y el presidente del Principado en Madrid, con el ministro de Industria, la jornada del foro de la Cámaras de Comercio?

–Esa fue una primera conversación. La reunión programada era con la secretaria de Estado, con el ministro de Industria era otra reunión y la había programado el presidente del Principado, pero a última hora quiso que me incorporara y lo agradecí aunque había más temas. Lo importante sobre el acuerdo que tenemos que tener desde las administraciones y el territorio con Saint-Gobain se produce con la secretaria de Estado, y es en la que está el Ayuntamiento de Castrillón, el de Avilés y el Gobierno del Principado.

–¿Y qué se concretó?

–Trazamos el acuerdo que debe haber entre empresa, territorio y trabajadores para el proyecto de Glass.

–Avilés ha vivido demasiadas crisis, ¿cómo están los ánimos de la ciudad ante esta última estocada a la industria?

–Llevamos así desde los años cincuenta. Estamos ante empresas que, o se transforman e incorporan I+D, o se deslocalizan y participan de acuerdos. Me salva que yo no soy ciclotímica y tengo un comportamiento psicológico más o menos estable porque si no estaría dando más vueltas que la noria.

"En el proceso de Alcoa hubo un trauma muy gordo y una solución muy positiva: hemos salido de una multinacional y hemos entrado en otra que ha nacido aquí y que tiene que ver con un sector muy pujante"

–Hace poco más de cuatro años Alcoa salía de Avilés.

–En el proceso de Alcoa hubo un trauma muy gordo y una solución muy positiva. Por eso hay que mirar las cosas con cierta perspectiva. Hemos salido de una multinacional y hemos entrado en otra que ha nacido aquí y que tiene que ver con un sector muy pujante, que es la producción de eólicos offshore y tierra y que en tres o cuatro años va a generar más empleo del que había antes.

–En el caso de Saint-Gobain existe un impacto en términos de empleo.

–Lo que les pedimos es que la otra línea de fabricación, la de Glass, se desarrolle lo suficiente para que sea próspera y que despeje su futuro a corto, medio y también a largo plazo y para eso la Administración y el territorio estamos a disposición de la empresa. Los trabajadores han sufrido un trauma muy grande y están en una situación muy delicada pero hay que acompañarlos en este proceso. Se cierra algo, pero hay esperanza. Lo que me preocupa ahora son las empresas que solo trabajaban para Saint-Gobain como Sergón y ahí estamos hablando con el Principado y viendo desde temas de formación a otras soluciones para amortiguar su situación. Hay cosas que suceden y nos sumergen en una situación de melancolía muy fuerte y falta de ánimo, pero hay otras que nos motivan para seguir peleando por una comarca que es una de las más industriales de Asturias, la número uno en innovación industrial y con unas posibilidades altas de generar un empleo de calidad.

–Precisamente el presidente de Windar ha pedido ayuda al gobierno regional para la sucesión de trámites administrativos que debe salvar para activar el proyecto en el suelo de Alcoa.

–Estamos todos activados para que ese proyecto se desarrolle cuanto antes y, además, la ley de proyectos estratégicos que se aprobó esta semana nos acompaña en ello. La misión de todos es que eso pueda hacerse de la mejor manera posible en el plazo más corto. Creo que en meses empezará a desplegarse todo y donde había una ruina hay un proyecto de futuro con una empresa solvente. Y en Saint-Gobain lo mismo: hay una crisis con una multinacional, en este caso europea, que decide cerrar unas instalaciones y apostar por otras, algo así como una reestructuración interna.

–¿Sería un buen momento para ir en Avilés hacia una especialización en sectores de futuro como en el hidrógeno en espacios como el futuro parque de Baterías?

–Todos los proyectos que surjan tienen que estar acompañados por la transformación que se está viviendo en el sector de la energía. Nuestra especialización no es solo eólicos o fotovoltaicos sino las grandes estructuras metalmecánicas. Esta semana salía por el puerto una pieza absolutamente extraordinaria de los talleres de Asturfeito que es un orgullo para nuestra ciudad.

"En el suelo de Baterías no nos vale cualquier cosa, hay que escoger aquello que se adecue más y sea mejor para cualquiera de los ámbitos de nuestro sistema industrial, desde el energético al metalmecánico o tecnológico"

–¿Qué tipo de proyectos son los están surgiendo, pues, en torno a los suelos de Baterías?

–Es un suelo que se mira, es atractivo y siempre dije que hay que comercializarlo muy bien y apostar por aquello que sea mejor. Es verdad que el mundo cambia a una velocidad de vértigo y la coyuntura industrial lleva a que igual que se producen deslocalizaciones también hay localizaciones. Ahora mismo hay una revolución en el mundo del automóvil y también en el ámbito energético para el sector de la movilidad. Pero en ese suelo lo que queremos es una industria o varias industrias sintonizadas con nuestro ecosistema industrial pero que sean innovadoras y que puedan ser atractivas o tractoras de otro tipo de empresas. No nos vale cualquier cosa, hay que escoger aquello que se adecue más y sea mejor para cualquiera de los ámbitos de nuestro sistema industrial, desde el energético al metalmecánico o tecnológico.

–En paralelo se desarrolla el proyecto de la Isla de la Innovación, ¿qué esperan de ese ámbito?

–La Isla de la Innovación es la gran zona de transformación de futuro en lo digital, en lo tecnológico y en lo industrial y también en lo residencial.

–Quedaría el soterramiento de las vías para despejar ese espacio. Y la Ronda Norte. ¿Cuál de los dos apremia más?

–Si se logra coser la rotura urbana de las vías esta va a ser una de las mejores ciudades del mundo. Uno y otro proyecto son dos completamente diferentes: las vías urgen mucho para que la ciudad se disfrute más pero la Ronda Norte urge también mucho para la ciudad sea más saludable, por el tráfico. Las dos son muy necesarias y prioritarias.

Mariví Monteserín, en el despacho de Alcaldía. | R. Solís / Covadonga JiménezC. J.

–¿La liquidación de la deuda del Real Avilés permitirá desbloquear, al fin, la situación de la concesión del Suárez Puerta?

–Habíamos prorrogado el uso del campo y ahora hay que trabajar intensamente. Estamos en lo que tiene que ser el pliego de condiciones y en todos los trámites administrativos necesarios para una nueva concesión de la que esperamos un final que sea bueno para todos. No tenemos plazos a priori, hay que ir sin prisa pero sin pausa para que esté regulado lo antes posible.

"Nos gustaría ver que el fútbol y el templo donde se juega –el Suárez Puerta– esté acorde con las transformaciones de la ciudad y de los tiempos que vivimos, pero todavía para llegar hasta ahí queda mucho que analizar y es un proyecto que tiene que ser acordado por la Corporación"

–¿Les gustaría ver completada la reforma del estadio?

–Nos gustaría ver que el fútbol y el templo donde se juega –el Suárez Puerta– esté acorde con las transformaciones de la ciudad y de los tiempos que vivimos, pero todavía para llegar hasta ahí queda mucho que analizar y es un proyecto que tiene que ser acordado por la Corporación.

–Más proyectos. La Manzana del Talento fue una de sus grandes apuestas para este mandato, ¿qué se verá de ello próximamente?

–Este año tiene ya un presupuesto de la Agencia Sekuens para desarrollar el proyecto y me consta que lo van a hacer. A partir de ahí hay que licitar y ponerse a trabajar. Aquí el acompañamiento de la Consejería ha sido fundamental. La Manzana del Talento es ahora como lo que fue la Curtidora en 1992 cuando se empezó el proyecto, que a veces no se entendía. Con el tiempo hemos visto el magnífico resultado que dio y la Manzana del Talento es la nueva Curtidora. No la sustituye, porque es otra cosa. Hoy la Curtidora no cuesta al erario público y gestiona dos equipamientos muy importantes del patrimonio cultural y del patrimonio industrial. Ese tipo de cosas bien hechas son las que tenemos que continuar para acompañar ese ser industrial que tiene Avilés y al que luego hay que añadir otras cosas. En el caso de la Manzana del Talento se verá obra ya este mandato, sin duda.

–Las inversiones para la nueva FP de La Grandiella y la ampliación de la Escuela de Arte se presentan como las grandes apuestas en educación, ¿en qué punto están?

–También hemos hecho la restauración del centro ocupacional de Gutiérrez Herrero que se pondrá funcionar enseguida. La FP y la Esapa son inversiones muy importantes donde la Consejería de Educación ha hecho un gran esfuerzo. Pronto conoceremos novedades. Creemos que la formación que más ayuda a la transformación de la industria y a la transformación social es la FP.

–La oposición sostiene que no se les tiene en cuenta en su trabajo.

–Creo que hacen su trabajo con mucha normalidad. En ese sentido somos un Ayuntamiento aburrido porque no generamos incertidumbre, los plenos se celebran con tranquilidad y las propuestas se discuten, por tanto tenemos una paz necesaria y acorde con lo que es esta ciudad y con lo que se demanda tanto al gobierno como a la oposición. Avilés es una ciudad pacífica en la que no nos gustan las mentiras ni esta forma de hacer política sin contención que hay en estos momentos y a ciertos niveles. Gobernamos de la manera más razonable aunque no siempre haya acuerdo.

–La movilidad es la próxima gran transformación de la ciudad. ¿En qué va a ganar Avilés?

–Lo primero en el cambio físico, y la rapidez de conexiones del transporte público con las nuevas conexiones, que empezarán a tramitarse a final de año. Ese va a ser un cambio radical que nos ayudará a conseguir el objetivo de cambiar el uso actual del coche (60%) frente al transporte público (20%) para que demos la vuelta a es en 2030.

–¿Por qué no se ha logrado antes ese objetivo?

–Nuestro sistema de transporte público es disuasorio y ahora hay cambios en nuestro entorno que nos hacen pensar que algo va a cambiar, por ejemplo, con la llegada del AVE en julio a Avilés y el gran proyecto de mejorar las Cercanías. Todo eso junto hará que nuestra autopista se convierta en la Castellana de Asturias, formando parte de un todo bien comunicado.

–¿Para cuándo la mejora los accesos a la ciudad desde los nudos de la autopista?

–Creo que ese es otro de nuestros retos: mejorar y embellecer nuestras entradas y salidas, pero hay que tener en cuenta que depende de otras administraciones. Hay un trabajo hecho y esperemos que se note. La movilidad es un elemento que puede atraer y sujetar población.

"La llegada del AVE es un síntoma de un verano que creo que a ser muy positivo, con agentes privados que ya creen y apuestan por Avilés"

–¿Qué transformación traerá el AVE?

–El AVE de julio es la confirmación de cómo nos conectamos los territorios para desarrollarnos. No solo por la comodidad sino como fuente de desarrollo económico y de atracción de población permanente que nos interesa más que los visitantes, aunque todo es bueno. Ese AVE es un síntoma de un verano que creo que a ser muy positivo, con agentes privados que ya creen y apuestan por Avilés como se ve en los proyectos del hotel del Palacio de Balsera de Sabugo, el Café Colón o el edificio de Precios Únicos.

–¿Hay pisos suficientes para todo el que quiera venir a vivir a Avilés?

–No hay vivienda en alquiler en el mercado y es la vía más atractiva para asentar población. Ahí hay que buscar fondos. Y es necesario convencer a nuestros pequeños propietarios de vivienda que las pongan en el mercado, porque van a recibir una renta, servirá para mejorar nuestro parque obsoleto de vivienda, y generar actividad económica. Por eso animo a cualquiera que tenga un inmueble cerrado, que invierta un poquito y lo ponga en "Avilés alquila".

–¿Qué otras medidas prevén tomar?

–Que las viviendas de uso turístico se ubiquen solo en edificios para alquiler vacacional, que no convivan con las de uso residencial.

[object Object] –Este verano habrá dos grandes exposiciones en Avilés: la de Goya y otra de la colección de Pérez Simón. En esa aspiración por expandir la cultura y las bellas artes, ¿cómo avanza el proyecto de la futura pinacoteca local? –Es una aspiración que tenemos en la que hay que trabajar. Necesitamos contar con técnicos a ese respecto y estamos dando pasos. Y cuando se libere el palacio modernista de Fernández Balsera habrá que hacer una intervención y ver qué fondos tenemos. Esta ciudad está muy limitada económicamente y hay que gestionarla muy bien, sobre todo, en la etapa que nos toca vivir. Mientras tanto lo que hacemos es generar público hacia el disfrute de la cultura, con exposiciones cada vez más atractivas. Nuestra misión no ser grandes propietarios de pinacotecas sino construir el espacio para que puedan venir instituciones que tienen esos fondos. –¿Se plantearán, finalmente, ser sede de la futura Filmoteca regional? –Creo que Avilés, Gijón y Oviedo son como Bilbao, pero si juntamos todo el equipamiento cultural de las tres, somos tres veces Bilbao. El problema está en optimizar la inversión al servicio de esa metrópoli que somos. No es tan importante que un equipamiento esté en un lugar o en otro sino que dónde esté sirva a todos, porque si no entraríamos en una pelea absurda de localismos de la que nunca quise participar. –¿Qué propone como solución? –No sé dónde va a estar la Filmoteca pero lo que quiero es que el proyecto sea interesante y sirva al sector audiovisual. Si nos toca, fenomenal, porque lo uniremos a nuestra Cátedra de Cine y al Avilés Acción Film Festival, pero si no estuviera en nuestro territorio estoy segura que nuestra cátedra y nuestro festival participarán y se coordinarán si de verdad es un proyecto de región.

