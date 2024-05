La oposición avilesina ve al gobierno local falto de iniciativas y al municipio, "triste"

Los dos partidos que forman la oposición al gobierno bipartito y de izquierdas avilesino, el PP y Vox, coinciden en tres puntos de su balance del primer año de mandato: el gobierno está "falto de ideas e iniciativa", la ciudad "carece de pulso y está triste" y la inacción institucional –en este paquete también entra el Principado– se traduce en "cierre de comercios e industria", con el caso de la división de parabrisas de Saint-Gobain aún nítido en la retina. El socio de gobierno del PSOE, Cambia (confluencia de IU y Podemos) ve la película de otro color y celebra que gracias a la unidad de la izquierda en Avilés –una rareza municipal en el conjunto de Asturias– "se pone freno a los recortes de derechos de la extrema derecha".

Esther Llamazares. / Ricardo Solís

En opinión de la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares, "si antes de la campaña electoral decíamos que Avilés estaba paralizada, un año después debemos lamentar que todo ha ido a peor. Para nuestra sorpresa, ahora estamos vacíos de contenidos en los plenos. Ha pasado un año y el gobierno avilesino no ha llevado a debate nada relevante, sigue en una foto fija del día previo a las elecciones".

La única diferencia que el PP observa es "que Cambia Avilés defendía postulados en la oposición que no promulga ni defiende ahora en el gobierno. Se han adaptado al gobierno y a las políticas del PSOE. Y el PSOE sigue en la misma línea de inmovilismo en la que estuvo los últimos años. Comprobamos que no hay política industrial en Asturias, ni intención de desarrollar nada nuevo en Avilés. La novedad en nuestra ciudad sólo pasa por el cierre de una planta que los gobiernos de izquierdas, el local y el regional, no se han molestado en defender, no han tirado por ella; en realidad no tiran por nada".

"Los comercios siguen cerrando, cada vez las calles están más tristes y realmente nos han instalado en una política de tambor, gaita y, ahora, flores", critica Llamazares haciéndose eco del estreno este lunes de una campaña comercial que se caracteriza por la colocación de adornos florales en varios lugares del casco urbano.

Dice Llamazares del PSOE que "ni tenían proyecto, ni lo tienen. No existía un modelo Avilés, ni existe. Y mantenemos lo que dijimos durante los últimos cuatro años: lo único que funciona en este equipo es el departamento de comunicación y la venta de humo. Seguimos perdiendo población, seguimos en la línea de que nuestra ciudad es la más envejecida de Asturias. Y Asturias, la región más envejecida de Europa. Cada vez son más las personas dependientes de ayudas sociales y, salvo el reguetón y los anuncios de conciertos y fiestas varias –y haber multiplicado por dos a los asesores– aquí no ha cambiado nada".

Arancha Martínez Riola. / Mara Villamuza

La portavoz municipal de Vox, Arancha Martínez Riola, resume en la palabra "parálisis" la acción durante el último año del gobierno avilesino: "Basta analizar el contenido de los plenos; el gobierno apenas lleva asuntos de interés para la ciudad. Seguimos sumidos en un continuismo donde no hay novedades, ni proyectos interesantes. Desgraciadamente, el único balance que podemos hacer es la paulatina desindustrialización de nuestro concejo, esta vez a manos de Sekurit, sin que los gobiernos regional ni local hayan conseguido pararlo a pesar de sus promesas".

Martínez Riola defiende la urgencia de "políticas de promoción de ciudad, apertura al mar y proyectos de industrialización que salven a Avilés de la decadencia en la que está inmersa". Y eso porque "escuchamos continuamente por boca del gobierno lo maravilloso de su gestión, pero lo cierto es que en Avilés cada vez hay menos comercio, menos ocio, menos población y menos industria. Cada vez estamos a más distancia de Oviedo y Gijón y dentro de poco dejaremos de ser la tercera ciudad de Asturias en población e influencia".

David García. / Mara Villamuza

El balance del primer año de mandato de Cambia incide en el hecho de haber consolidado "un Gobierno fuerte y estable". El portavoz municipal de la confluencia, David García, opina que "el acuerdo de gobierno es el hito de progreso más importante que ha tenido esta ciudad en los últimos años. La izquierda en Avilés se entiende y trabaja unida para frenar los ataques y los recortes de derechos que llegan desde la extrema derecha. Con Podemos e IU dentro del gobierno, Avilés crece en derechos sociales, derechos lingüísticos o de memoria histórica". Y concluye: "Este primer año asentamos los cimientos para una legislatura que, con trabajo y lealtad, será la más progresista en la historia de esta ciudad".

