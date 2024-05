Este es el barrio de Avilés que urge medidas contra la delincuencia, que se ceba con comercios y bares

Robos e intentos de robos que ya no se pueden contar con los dedos de las manos, en negocios hosteleros y en comercios, algunos incluso hasta con armas blancas de por medio. Y todo en las últimas semanas en el Carbayedo. Los vecinos de este céntrico barrio están hartos de esta situación y demandan más presencia policial para sentirse más seguros. Los comerciantes, otro tanto de lo mismo.

"Estamos bastante cabreados", afirma Raúl Blanco Hernández, que es el presidente de la asociación de comerciantes Disfruta Carbayedo. "En los últimos meses, desde la oleada de robos que empezó en noviembre del pasado año, un 40% de los socios de la asociación ha sufrido o bien un intento o un robo", expone Blanco, que rechaza de plano que los delitos sean "casos puntuales", como los ha calificado la autoridad policial. Y es que, asegura, "en el último medio año, esto se ha convertido casi en que un día roban, otro no y al siguiente, otra vez que sí". Blanco ha perdido la cuenta de las veces que negocios de su barrio, sean socios o no del colectivo, han sufrido hurtos u otros problemas relacionados con la seguridad ciudadana. "Intentaron forzar coches, le tiraron de un bolso a una vecina al lado de su portal...", enumera el presidente de Disfruta Carbayedo, que confía en que pronto "se tomen medidas" y el barrio pueda hacer honor al nombre de su asociación.

Blanco plantea que quizá una buena medida sería contar con más presencia policial en la zona "porque ayudaría a disuadir (a los cacos)", máxime cuando la sede de la comisaría de la Policía Nacional, sita en la calle Río San Martín, está a tiro de piedra de las calles donde hacen de las suyas los ladrones. "Estamos en constante comunicación con el área de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, pero aún así sigue pasando lo mismo", apunta Blanco, que plantea incluso que Avilés vuelva a contar con serenos durante las noches.

El presidente de Disfruta Carbayedo asegura que "los susodichos", que es como denomina a los delincuentes, "están identificados". "Ya no sé qué tiene que pasar para que hagan algo más; el otro día, atracaron en una joyería (con un arma blanca) a plena luz del día, sobre las 13.00 horas", apunta el comerciante, que dice estar "cansado" de escuchar que "Avilés tiene una baja tasa de criminalidad": "Pues no sé, debemos tenerla toda aquí y no es por las cantidades que roban, que también son importantes, es por la inseguridad que genera en comercios y vecinos y los destrozos que causan".