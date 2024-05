La resaca política del cierre de una fábrica: el PP acusa al PSOE de haber usado a Sekurit como "baza electoral"

La portavoz del grupo municipal del PP de Avilés y diputada nacional, Esther Llamazares, compareció ayer ante la prensa para criticar al PSOE por haber "usado el cierre de Sekurit (la división de parabrisas de la fábrica avilesina de Saint-Gobain) como herramienta de campaña electoral". Según Llamazares, los tres gobiernos de signo socialista –el local, el regional y el nacional– "han engañado a los trabajadores y no han hecho absolutamente nada tangible para solucionar o intentar solucionar el grave problema que les afectaba".

Como ejemplo de todo lo anterior, Llamazares trajo a colación "el paripé realizado aprovechando una jornada para empresarios en Madrid organizada por las cámaras de comercio asturianas, donde la Alcaldesa de Avilés y el Presidente del Principado escenificaron una reunión que no tenía ningún trasfondo con el Ministro de Industria. Echaron de ella al Alcalde de Castrillón y robaron tiempo a la jornada empresarial. Para nada. Para que un ministro saliera a decir que se reuniría con el CEO de Saint-Gobain. Pero no lo hizo. Los trabajadores siguen esperando por saber algo de aquel encuentro anunciado que nunca se produjo. No se puede jugar así con ellos, ni con sus familias, ni con los territorios. Y eso es lo que han hecho durante todo este tiempo el PSOE".

La portavoz del grupo municipal del PP en Avilés pidió a los gobiernos local y regional "una política de Industria" para garantizar el futuro de la ciudad y de la región puesto que "el drama que se abre ahora es de los trabajadores, y de sus familias, pero también es de Avilés y de toda Asturias".

La también diputada nacional remarcó que desde el grupo popular "hemos estado en contacto constante con los trabajadores" que pedían "unidad de todos los partidos políticos" durante el proceso. En ese tiempo, indicó la edil, "hicimos las aportaciones que consideramos oportunas y nos unimos a sus concentraciones, incluida la de las seis de la mañana. Nuestro apoyo ha sido máximo, nuestra comprensión total y nuestras reivindicaciones, las suyas; pero los gobiernos socialistas han cometido un error nefasto y han convertido este cierre en otro drama para la ciudad y para Asturias".

A juicio de Llamazares, "el PSOE ha hecho lo más feo que se puede hacer en política: usar el cierre de una industria para su campaña electoral. ¿Por qué? En dos meses, ni la alcaldesa de Avilés ni el presidente del Principado han tenido un solo momento para ir a la planta a reunirse con los trabajadores. Sólo una escenificación, la de la concentración que la plantilla convocó en la plaza de España a la que se acercó la Alcaldesa no se sabe bien qué porque su aportación iba a ser, según dijo, mantener una reunión con la Secretaria de Estado de Industria y el comité de empresa. Y eso no se hizo".

"Somos conscientes" –admitió Llamazares– "de que el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de industria y no podemos exigirle que paralice el cierre de una empresa, pero de los políticos, de los gobiernos, se espera algo más que colocarse detrás de una pancarta. Que eso está muy bien, pero si el político tiene la misma capacidad que un trabajador, entonces tenemos un problema".

Y abundó en su crítica: "En el momento que una empresa anuncia su cierre en Asturias, la obligación del Presidente del Principado es descolgar el teléfono y ponerse a funcionar. Pero sabíamos que poco iban a hacer teniendo en cuenta que este problema empezó en 2022, con un ERE anunciado por Saint-Gobain. Y era ahí cuando los gobiernos, el local y el regional, deberían haberse puesto a trabajar, haciendo un seguimiento, conociendo en profundidad lo que estaba sucediendo y cómo, políticamente, se podía ayudar a solucionar los problemas que llevaban a la empresa a esta deriva. Pero miraron para otro lado".

