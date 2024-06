El PP domina en el centro de Avilés y el PSOE solo mantiene poder en los barrios

El PSOE (ganador en votos en Avilés) celebra haberse mantenido "fuerte" en los barrios, que son: Versalles, La Carriona, La Magdalena y El Nodo, mientras que el PP, la segunda fuerza, a 393 papeletas de los socialistas, se hizo con el voto mayoritario del centro, Miranda y San Cristóbal. Manuel Campa, portavoz municipal del PSOE, sostiene que con una mayor participación –hubo mesas con solo un 35%– hubiesen ampliado distancias respecto a la segunda fuerza del concejo.

La lectura de Esther Llamazares, la portavoz municipal del PP y diputada nacional, es bien distinta. Sobre los resultados de las elecciones europeas dijo que "después de treinta años, ya tocaba y empieza a verse el cambio" a la vista de los datos cosechados en el Principado: 156.031 votos, el 36,89 por ciento de los emitidos, mientras que el PSOE logró 7.641 menos que los populares. En clave local, el PP recortó distancias con el PSOE al pasar del 16,4 al 34,5 por ciento de los votos (11.147), mientras que los socialistas, con el 35,81 por ciento, perdieron más de dos puntos (11.540). "Lógicamente, estaríamos mucho más satisfechos de no ser por esos votos que nos separan del Partido Socialista, pero sí que, haciendo un repaso histórico, hemos subido 5.000 votos respecto de las últimas elecciones, mientras que el PSOE ha perdido 3.000", declaró Llamazares.

Por su parte, Vox se consolida como tercera fuerza en Avilés. "Es una tendencia al alza que no decae y estamos seguros de que irá en aumento en las próximas elecciones. Seremos una fuerza decisiva", proclamó su portavoz municipal Arancha Martínez Riola.

La debacle nacional derivada de la pugna entre Sumar y Podemos también tiene repercusión en la confluencia de los morados e IU bajo la marca local Cambia Avilés. Su portavoz, David García, valora los resultados con resignación: "No han sido estas unas elecciones para celebrar, pues las fuerzas del consenso bélico tienen una mayoría muy preocupante en Europa y en España junto con una extrema derecha que no para de crecer". Incidió en que "para tener una izquierda potente es necesaria la presencia de Podemos liderando. En estas elecciones no se sumó, si no que se restó, con el agravante de que una fuerza histórica, como es IU, se queda fuera del Parlamento Europeo".

La lectura entre los alcaldes de la comarca va del optimismo de Iván Fernández, alcalde de Corvera PSOE, "satisfecho" con el resultado, que vuelve a ganar, "superando el porcentaje de votos del PSOE en Asturias y en España" al agradecimiento en el PP de Castrillón. Su portavoz municipal, Nuria González-Nuevo, celebró la confianza de los cuatro mil castrillonenses que fiaron su voto a los populares en el concejo este domingo "y que nos han hecho seguir siendo el partido mayoritario, con un gran avance –de más de dieciocho puntos porcentuales– con relación a las anteriores europeas, que nos ha llevado a más del 40% de votos, sacando casi mil votos al segundo partido, el PSOE y superándolo en casi un diez por ciento más". Para su grupo, en el gobierno municipal, el resultado representa "un acicate y una gran responsabilidad para seguir trabajando con rigor y esfuerzo por Castrillón y por sus vecinos".

En el tercer concejo socialista de la comarca avilesina, Gozón, su alcalde, Jorge Suárez, hace dos lecturas: en clave nacional, "mismo resultado que en ‘casa’, el PP aventajó al PSOE en cuatro puntos justos y una participación más baja". En clave local dice que le "preocupan mucho" los 104 votos de "Se acabó la fiesta". "Un ‘partido’ con un discurso muy peligroso y sin programa", abundó Suárez. En Luanco, capital del concejo, la participación por mesas osciló entre el 50,76% y el 56,76%, y ahí ganó el PSOE con una ventaja de 2,1% sobre el PP. Sin embargo, en la zona rural, los populares les aventajaron en 12 puntos. "La baja participación nos perjudica y tendremos que analizar el porqué en la zona rural el voto se escora tanto a la derecha", subrayó.

Alberto Tirador, alcalde de Illas (IU) interpreta los resultados "más o menos en la misma tónica que en elecciones generales. En estos casos no se produce arrastre del voto local". Por otro lado, añade, existe una "debilidad" de la marca Sumar. "IU habría obtenido más votos", sentencia en su análisis.

En Soto del Barco, el PSOE ganó las elecciones europeas con un 40,37% de los votos frente al 35,78% obtenido por el PP. Vox obtuvo el 9,94 y Sumar el 4,06. En comparación con 2019, el PSOE perdió cinco puntos porcentuales y el PP ganó 15.

