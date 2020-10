No concibo mejor resistencia que la de rodearse de libros y en ese aspecto he tenido la suerte de que “Nicolás” hubiese caído en mis manos. “Nicolás” es la última novela de Francisco Ajates. Por si aún hay alguien que no lo conozca, Francisco Ajates es un novelista de Castrillón y un maestro de lo que hoy en día se conoce con el término de thriller, “suspense” o “suspenso” en castellano.

“Nicolás” atrapa desde las primeras líneas por el ritmo de la acción trepidante acompañada de un misterio o varios que van confluyendo de forma fatídica a un final que probablemente no lo sea, porque cuando se llega a la última línea, se desea que la historia continúe y la imaginación del lector se niega a que el último punto de la novela sea un punto final.

En esta novela, Ajates alcanza un nivel comparable al de los mejores autores de novela negra que he leído por varias razones: los saltos en el tiempo “flash-back” y “flash-forward” se imbrican en la acción sin que nada falte ni resulte superfluo y, a través de esa técnica, el narrador-observador aporta descripciones e informaciones de forma dosificada, que aumenta en el lector de forma gradual el nivel de expectación. Por otro lado, Ajates profundiza también con intensidad en los personajes, de tal modo, que hasta los elementos más sorprendentes de la acción resultan justificables por la profusión psicológica de los protagonistas. Además, las descripciones de los lugares, donde los hechos se desarrollan, conocidos por todos: como Avilés, La Peral, Oviedo y el occidente asturiano intensifican la credibilidad de lo narrado. En esa realidad conocida, sin embargo, el estado de confort no es posible pues aflora la exposición de ciertos temas transversales que invitan a la reflexión del ser humano como individuo, y como parte de la sociedad en la que también, por desgracia, están presentes la soledad, la marginalidad y las adicciones y cuyo tratamiento temático no resulta anodino por la originalidad del planteamiento.

Ajates, con “Nicolás” alcanza como los grandes autores la “paradoja del suspenso”, la tensión narrativa no se pierde ni siquiera tras el desenlace final, a pesar de que la incertidumbre figure resuelta.

Por todo ello, no dejen de leer “Nicolás”, la nueva novela de este Hitchcock castrillonense.