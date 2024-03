Asturias y los asturianos merecemos más. Estoy muy orgullosa de ser asturiana pero últimamente estamos pagando muy caro el vivir en Asturias.

Tenemos un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias y se dedica a ser palmero de Pedro Sánchez y sus ministros. Un ejemplo es el tema de los trenes. Tras más de un mes presumiendo de los nuevos trenes y de alardear del logro cuando vino el Ministro de Transportes a Asturias, al final todo resultó ser otro fiasco; nos volvemos a quedar sin os modernos trenes prometidos y sin nuevos horarios.

Pero eso no es lo peor, tampoco tenemos ofertas porque, claro, aquí vale todo. No podemos comprar un billete de tren a Madrid para dentro de un mes (se supone que habría ofertas, pero como no hay nuevos trenes tampoco ofertas). Además, de vez en cuando, si hace falta se saca algún tren de hace décadas en condiciones más que cuestionables. Así nos pasó a la ida en un viaje a Madrid en diciembre, que hasta los vagones estaban sin limpiar. Hace pocos días, de nuevo volvió a ocurrir con el que venía por la tarde desde Castellón.

Me indigna que se nos tome el pelo a los ciudadanos, que paguemos un precio muy alto por vivir en Asturias, ya no solo en el día a día sino también a la hora de querer salir de la provincia. El peaje del Huerna sigue subiendo cada vez más, los trenes de larga distancia tienen precios desorbitados, al igual que muchos de los vuelos (aunque nos quieran vender cuatro ofertas que sacan de vez en cuando).

Por cierto señores dirigentes, ¿se han parado a pensar que si se aumenta la oferta de vuelos también debería aumentarse las infraestructuras del aeropuerto? A veces pasar el control de seguridad cuando coinciden varios vuelos es un caos y ya no hablemos de la espera, que nos tienen como latas en sardinas en las colas.

Por favor, un poco de buena gestión y cordura. Asturias se merece estar a la altura de 2024 y ser una comunidad competitiva en la que no valga todo a cualquier precio.