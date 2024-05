Carta abierta al Alcalde de Corvera

El domingo, en este mismo periódico, el alcalde de Corvera, Iván Fernández, contestaba a las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Decía que era entendible que los sindicatos pidieran mejoras, pero debemos corregirle: las mejoras no las piden los sindicatos, sino la asamblea general de trabajadores, que representa a toda la plantilla.

Parece que el Alcalde trata de poner a la ciudadanía en contra de los trabajadores del Ayuntamiento, algo que nos desalienta y nos parece poco elegante. Nuestras propuestas en ningún caso se saltan la ley ni ponen en riesgo la estabilidad del Ayuntamiento. Decir eso es manipular la verdad. Es pura demagogia política.

Presentamos un estudio de lo que cobran los policías locales en otros ayuntamientos, unos 350 euros más de media que los de Corvera, diferencia extrapolable al resto de la plantilla, tal y como estamos constatando en otros estudios que estamos elaborando de otros puestos de trabajo. Y nos afea que pidamos 400.000 euros para compensarlo, cuando además esa cifra era el punto de partida de la negociación… que se dio por terminada al rechazar los 76.500 euros que ofrecía y pretendía repartir a su criterio (no de forma objetiva como nosotros pedimos) y sólo por este año. No es de extrañar que una oferta tan "buena" e "histórica" sea rechazada unánimemente por la asamblea de trabajadores? Lo que es histórico es que la actitud del gobierno de Corvera haya puesto de acuerdo a todos los sindicatos del Ayuntamiento (y somos cinco: CCOO, Avanza, UGT, USIPA y CSIF) y a todos los trabajadores y trabajadoras.

Dice el Alcalde que ese dinero no lo paga él, que es de todos los corveranos. Nos alegra que lo recuerde y que tenga el mismo celo, por ejemplo, a la hora de poner sueldos de 42.000 euros a sus tres concejales liberados, o pagar unos 600 euros al mes a otros concejales por "trabajar" no más de 7 horas al mes, por asistir a la Junta de Gobierno semanal, a las comisiones informativas, a los plenos... También es dinero de todos los corveranos, como los 50.000 euros que cuestan los todoterrenos donde viajan dos o tres personas… generalmente algún trabajador haciendo de taxista a miembros del Gobierno en sus visitas por el concejo para hacerse fotos y poco más.

Dice que se debe a los corveranos, ¿y a los trabajadores no? Con sus palabras, el Alcalde deja claro que sólo le importan los votantes… sale más a cuenta alimentar una mala imagen del funcionariado poniendo a la opinión pública en contra de los trabajadores que atender sus reivindicaciones y reconocer que, gracias a nuestro trabajo, se ofrecen los servicios públicos de calidad de los que tanto presumen. Sí que importamos. Lo contrario sería como decir que un fabricante de ropa sólo se debe a sus clientes y que lo único que importa es vender buenas prendas, aunque las fabriquen menores en Bangladesh.

Y dice también que no va decirnos "siempre que sí"… Tiene bemoles que diga esto alguien que siempre nos dice que no, a todo. Queremos recordarle que no sólo es el Alcalde de Corvera, también es el jefe de una plantilla de 230 personas de la que dependen otras tantas familias, muchas de ellas de Corvera. Y no se es muy buen jefe cuando una amplia mayoría de tus empleados están descontentos no sólo con lo que cobran, sino con cómo se les trata.

