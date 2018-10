Las tortugas bobas toman una playa de Barcelona

Un total de 54 tortugas bobas (Caretta caretta) han nacido de un nido ubicado en Premià de Mar (Barcelona) entre el domingo -empezaron a eclosionar los huevos- y este martes, cuando lo han abierto técnicos de la Red de Rescate de Fauna Marina.



De los 58 huevos que contenía, 40 tortugas han emergido espontáneamente -17 la noche del sábado al domingo, tres la segunda noche y 20 la del lunes al martes-, ha explicado en un comunicado la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.







#LoMásVisto | Nacen otras 35 tortugas bobas más de la puesta de huevos en una playa de Mataró, Barcelona https://t.co/qOw8HYrcHq



▶? Este es el momento en el que las tortugas recién nacidas van hacia el mar ?? pic.twitter.com/ToPQDWyxVR — Europa Press (@europapress) 9 de agosto de 2018

????????.- Tortugas Bobas del nido de Premià de Mar. Que suerte crecer con el #fundacioCRAM #CRAM en Premià y que con tanta ilusión nos inculcárais vuestra labor. Años más tarde, ver tortugas sanas es un lujo, sin tener que verlas en el CRAM malitas. Gracias. pic.twitter.com/fFZJESh0YU — Caroline. (@CaroliinaaC) 2 de octubre de 2018

Los técnicos han decidido abrir el nido porque, y en la exhumación han encontrado nueve crías vivas que no habían salido todavía y cinco tortugas eclosionando, y los otros cuatro huevos restantes no han evolucionado adecuadamente.El equipo de la Red de Rescate ha coordinado el operativo de vigilancia y seguimiento del nido, que lo ha controlado las 24 horas con el apoyo de voluntarios durante las últimas semanas.El nido se trasladó desde la playa de la Descàrrega, donde se encontró el 1 de agosto con 62 huevos, pero estaba muy cerca de las escaleras de acceso a la playa y a ocho metros del agua, por lo que buscaron una nueva ubicación que facilitara la incubación.En el momento, se trasladaron cuatro huevos a las instalaciones de la Fundació per a la Conservació i recuperació d'animals Marins (Cram) para incubarlos artificialmente, mientras que