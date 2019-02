Santander Creativa abre la octava edición de la convocatoria de ayudas 'Cultura Emprende'

La Fundación Santander Creativa (FSC) ha abierto el plazo de la octava edición de la convocatoria de ayudas 'Cultura Emprende', una iniciativa pensada para que el sector empresarial y autónomo del ámbito cultural y creativo de la ciudad desarrolle sus propios proyectos.

Desde que se puso en marcha 'Cultura Emprende' en 2012, la institución ha invertido en este programa más de medio millón de euros, lo que ha permitido la realización de más de medio centenar de proyectos que han abarcado disciplinas tan diversas como las artes plásticas, las artes escénicas, la música y la arquitectura, entre otras.

Las bases de la convocatoria se pueden descargar en el apartado 'Convocatorias' de la página web de Santander Creativa (www.santandercreativa.com) y la fecha límite para presentarse es el próximo viernes 22 de marzo. Los proyectos serán valorados por un jurado integrado por cinco profesionales del sector cultural.

El objetivo prioritario de 'Cultura Emprende' es apoyar nuevos proyectos que nacen de la ciudad y que promueven redes de trabajo entre agentes locales o relaciones con agentes culturales de otras regiones o países.

En este sentido, la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Santander, Miriam Díaz, ha recordado que desde la FSC se trabaja para tratar de consolidar un tejido profesional cultural estable. "Lo que queremos es apoyar iniciativas presentadas por profesionales que trabajan en la ciudad y que desarrollan propuestas que enriquecen el sector cultural y creativo", ha dicho.

Díaz ha destacado además que, gracias a 'Cultura Emprende', algunos de los proyectos que en su día fueron seleccionados en este programa, hoy forman parte de la programación estable de la institución. 'En la cuerda floja', el certamen de diseño gráfico 'Tipos' y 'Raqueros del Jazz' son algunos ejemplos.

Las solicitudes se presentarán por correo electrónico en la dirección info@santandercreativa.com y habrá que indicar en el asunto 'Convocatoria Cultura Emprende 2019'. Se tendrán que cumplimentar dos documentos: el anexo 1 y el anexo 2, ambos descargables en la web de la FSC. También aquí los interesados podrán consultar y descargar las bases de la convocatoria.

Las iniciativas se podrán presentar desde hoy, fecha de la publicación de las bases, hasta el próximo viernes 22 de marzo. Las propuestas tendrán que desarrollarse en el año en curso y deberán finalizar, como muy tarde, durante el primer trimestre de 2020.

JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El órgano competente para la selección será un jurado independiente nombrado por Santander Creativa. Ellos verificarán que las solicitudes cumplen los requisitos e indicaciones recogidas en la convocatoria y en caso de detectar documentación defectuosa o incompleta, requerirán del solicitante la subsanación de la misma en un plazo de diez días naturales.

El jurado analizará las propuestas y emitirá un informe que concrete el resultado de la evaluación realizada aplicando los criterios previstos.

Serán evaluados los siguientes indicadores, que serán votados del 1 al 5 (siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta): calidad, interés y novedad del proyecto (30%), coherencia con los objetivos de la FSC (30%), generación de redes de trabajo, 20%, número de ciudadanos que se verán beneficiados (10%) y aportación de financiación complementaria (10%).

La comunicación de las actividades de los proyectos seleccionados se realizará de forma coordinada con la FSC. Además, una vez ejecutados, los organizadores premiados deberán aportar a Santander Creativa una memoria que deberá incluir, al menos, cuatro fotografías. También tendrán que presentar una justificación económica detallada del proyecto.

De las 28 propuestas presentadas en 2018, el jurado seleccionó cuatro: 'You are welcome', de Amanda Pola, 'Artecturas, Festival de Arquitectura y Artes escénicas', de César Córdoba, 'El puerto encantado. Festival Internacional de video mapping', de la compañía Ruido Interno y 'Esto no es un libro', de Hilo Producciones.