Castro, Potes y Reinosa acogen este fin de semana 36 propuestas de la misión itinerante de la Cultura Contraataca

La iniciativa ha permitido hasta ahora llenar las calles de una docena de localidades con casi un centenar de actividades culturales

La misión itinerante de la Cultura Contraataca llega el próximo fin de semana a Castro Urdiales, Potes y Reinosa con 36 propuestas de artes plásticas y visuales, cine, música, teatro, patrimonio y medio ambiente, circo, magia y poesía.

El vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga, ha destacado que desde el pasado 26 de junio y durante tres fines de semana completos, la Cultura Contraataca ha permitido llenar las calles de una docena de municipios y localidades de Cantabria con casi un centenar de propuestas culturales.

Este programa persigue recuperar los espacios que el COVID ha quitado, "haciéndolo al lado de los creadores de Cantabria y pensando en cómo debe ser la nueva normalidad".

Tras señalar el objetivo de esta iniciativa de reactivar el sector cultural, uno de los más afectados por la pandemia de la COVID-19, ha recordado que hasta el próximo 26 de julio la Cultura Contraataca llevará hasta una veintena de municipios de Cantabria una buena representación de creadores y artistas cántabros.

En este sentido, el vicepresidente regional ha recordado que Cantabria fue la primera comunidad autónoma en poner en marcha el calendario de la cultura, "siempre un paso por delante y siempre garantizando la seguridad, no solamente del público, sino también de los artistas que subían al escenario".

También se ha referido al momento de recuperar la cultura en vivo como motor de desarrollo y recuperación económica. Por este motivo, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos para cumplir las medidas de seguridad y de higiene establecidas.

Zuloaga ha presentado en Castro Urdiales las actividades de la misión itinerante de la Cultura Contraataca programadas para el próximo fin de semana junto a la alcaldesa de este municipio, Susana Herrán; y las directoras generales de Acción Cultural y de Patrimonio y Memoria Histórica, Gema Agudo y Zoraida Hijosa, respectivamente.

Susana Herrán ha asegurado que Castro Urdiales "es un municipio muy ligado a la cultura", y ha puesto en valor la iniciativa del Gobierno de Cantabria de acercar las actividades culturales a los vecinos.

La 'misión itinerante' de la Cultura Contraataca, que nace de la colaboración y el trabajo conjunto de las mesas sectoriales del Consejo Cántabro de la Cultura, cuenta con una inversión de 200.000 euros dirigida a recuperar las calles y que la cultura las invada.

A esta iniciativa hay que sumar el trabajo conjunto con los hosteleros y comerciantes de las respectivas zonas y municipios a los que va a llegar la 'misión itinerante' de la Cultura Contraataca.

CASTRO URDIALES

La programación en Castro Urdiales arranca este viernes 17 de julio a las 18,30 horas en el Parque Amestoy con la exposición de artes plásticas 'Al aire', que también tendrá lugar el sábado a la misma hora.

A las 19 horas, en el mismo emplazamiento, está previsto el taller de cine 'Hazlo visual' de Felipe Gómez Ullate, y dentro de las acciones plásticas y visuales, se celebra 'Bombas de memoria' con Marta Serrano y Jana de Luque.

El Parque Amestoy también será escenario a las 20 horas de la representación teatral 'El año de Ricardo', de Quasar Teatro. A las 21,30 horas se proyectarán las películas 'La vivre ensemble' y 'Ciaboga'.

El sábado, las actividades comienzan a las 19 horas con la animación itinerante de Malabarcirco que saldrá de la plaza del Ayuntamiento. A las 22 horas el Parque Amestoy acogerá la actuación musical de Malandro club.

El domingo a las 11 tendrá lugar en el Parque Amestoy la exposición de artes plásticas 'Al aire'. A la misma hora se celebra el espectáculo de danza 'Vehemencia-Flamenco de cerca' de Carmen Armengou/Son de Flamenco. A las 13 horas, este emplazamiento acoge el espectáculo de Julianini de cuentacuentos y magia 'Cuentos para reír y soñar'.

POTES

En Potes, el parque Jesús de Monasterio acoge el viernes a las 18,30 horas la exposición de artes plásticas, que se mantendrá el sábado en la misma ubicación y horario. A las 19 horas el salón de actos del Ayuntamiento será el emplazamiento del taller de cine 'Workshop de fotografía deportiva', de Humberto Bilbao.

El parque Jesús de Monasterio acogerá a las 20 horas la actuación de folk alternativo de 'Brez' y a las 21,30 horas se proyectarán las películas 'Abuelo' y 'Mi tío Jacinto'. El sábado a las 12 horas tendrá lugar una ruta patrimonial y medioambiental en la Torre del Infantado.

A las 19 horas se celebra el espectáculo de animación musical 'Iguazu', de Tribuk, que saldrá desde el Centro de Estudios Lebaniegos. A las 19,30, dentro de las actividades de artes plásticas, está programada la acción 'When you stare into the abyss, the abyss stares back to you'.

A las 20 horas el parque Jesús de Monasterio acoge el espectáculo de teatro 'Poesía en alta voz' de Rita Cofiño Producciones Escénicas y a las 22 horas este emplazamiento será escenario del tributo 'I feel good', de Birloque Producciones Música.

El domingo las actividades se inician a las 11 horas en el parque Jesús de Monasterio con la exposición de artes plásticas. A la misma hora, en este escenario tendrá lugar el espectáculo de danza 'Filete de panga/Ánimo animal' de FletánDuo/Babirusa Danza. A las 13 horas, Alberto Sebastián protagonizará la sesión de cuentacuentos 'Estoy malito'.

REINOSA

La exposición de artes plásticas 'Al aire' comienza el viernes a las 18,30 horas en la plaza del Ayuntamiento, celebrándose también el sábado con el mismo horario. El viernes a las 19 horas, tendrá lugar una ruta patrimonial con salida de la Plaza Juan XXIII. A las 20 horas se celebrará el 'Taller mariposas e ilustración científica' de Sara Fuentes. La plaza del Ayuntamiento será el escenario a las 21 horas del concierto de la banda Stock.

El sábado a las 19 horas tendrá lugar el pasacalles musical del 'Swing Boppers'. Media hora después, a las 19,30 horas, el teatro principal acoge el taller de cine 'Workshop de fotografía deportiva' de Humberto Bilbao. A las 20 horas, en la plaza del Ayuntamiento se representará la obra 'Locas' de la Compañía Tres Teatro, y a las 21,30 horas de proyectarán las películas '30 minutos con Laura' y 'Domingo de carnaval'.

El domingo 19 de julio las actividades comienzan a las 11 horas en la plaza del Ayuntamiento con la exposición de artes plásticas 'Al aire'. A la misma hora, este emplazamiento acogerá el espectáculo 'Escorzo' de la Compañía de Danza Alberto Pineda; y a las 13 horas, Raúl Alegría mostrará su espectáculo de magia.