Danza Invisible y la artista multidisciplinar Myrto Petrochilou, en agosto en el Centro Botín

Las entradas para las actividades de agosto se ponen a la venta desde este jueves

El Centro Botín pone desde este jueves a la venta las entradas para poder participar en las actividades del mes de agosto, que incluyen varios conciertos, entre ellos el de Danza Invisible; cine y la performance 'Mil veces' de la artista multidisciplinar Myrto Petrochilou, que combina danza contemporánea, danza aérea y teatro físico.

Basada en el concepto de los recuerdos, y en cómo nuestro sistema nervioso selecciona, acepta y almacena imágenes y momentos, Myrto deleitará al público con sus flotantes movimientos de danza contemporánea a ras de suelo, pero colgada al mismo tiempo.

Una actividad que se desarrollará el 27 de agosto bajo el pachinko con tres pases de 20 minutos cada uno (19, 20y 21horas) y un precio de ocho euros para público general y cuatro para los amigos del Centro Botín.

Al día siguiente, la artista impartirá un taller de improvisación de movimiento dirigido a profesionales de las artes escénicas, en el que explorará la temática "cuerpo-objeto-espacio", ha informado el centro en nota de prensa. Esta actividad, que tendrá lugar de 17 a 20 horas en el anfiteatro exterior o en el auditorio, según la climatología, tiene un precio de 14 euros para público general y siete para los amigos del Centro Botín.

Durante el mes de agosto se desarrollarán dos nuevas sesiones de Arte y Meditación, una propuesta dirigida a todos aquellos que quieran profundizar en las obras de arte del Centro Botín en silencio y sin visitantes, mediante herramientas relacionadas con el yoga y la meditación (los días 5 y 19 de agosto, de 8.30 a 10 horas, con un precio de 12 euros para público general y seis para los amigos del Centro Botín).

También continúa la actividad gratuita 'Los Retratos quieren ver el mar', que consiste en varias experiencias breves que nos acercarán de una manera diferente a las obras de la exposición "Retratos: Esencia y Expresión" (los jueves de 19 a 20 horas).

La programación del Centro Botín para el mes de agosto también incluye una nueva sesión del taller "Buscando nuevas soluciones", esta vez dirigido a ayudar a las familias a mirar las dificultades de una manera diferente, el 5 de agosto de 18 a 20 horas.

CONCIERTO DE DANZA INVISIBLE PARA CELEBRAR EL VERANO

Un año más, el Centro Botín quiere celebrar el verano con música.Lo hará el sábado 1 de agosto, a las 21 horas en el anfiteatro exterior, con un concierto en directo de Danza Invisible, la emblemática banda de los años 80, considerada historia viva de la música española, y una de las abanderadas de la movida madrileña antes de su apogeo a nivel nacional.

En activo desde hace 35 años, ha publicado más de 15 álbumes y vendido millones de discos. Las entradas para disfrutar de este concierto, en el que tocarán éxitos como 'Sin aliento', 'A este lado de la carretera'; o 'Sabor de amor', tienen un precio de 12 euros para público general y seis para los amigos del Centro Botín.

La programación musical del mes de agosto también incluye un espectáculo participativo familiar dedicado a los instrumentos de viento y a todo lo que puede hacerse sonar gracias a él.

El sábado 8 de agosto, a las 20 horas en el anfiteatro exterior, tendrá lugar el estreno para Cantabria de "Sopla y Resopla", un concierto muy especial en el que los asistentes afinarán un órgano de botellas, convertirán una manguera en trompeta, descubrirán que las cañas de bambú son instrumentos musicales, verán como el saxo y la trompeta hablan, ríen, lloran, discuten y se pelean... y mucho más. Las entradas para esta actividad tienen un precio de 10 euros para público general y cinco para los amigos.

Por último, el Centro Botín también ha programado una nueva cita del ciclo "Música abierta. Momentos Alhambra" con Javier Escudero Band y su concierto de jóvenes maestros del jazz fusión el viernes 14 de agosto, a las 21 horas, en el anfiteatro exterior. Las entradas para poder disfrutarlo tienen un precio de 12 euros para el público general y seis para los amigos del Centro Botín.

ARTE EN DISTINTOS FORMATOS

Las exposiciones del Centro Botín también forman parte de las propuestas de actividades para el mes de agosto. El día 26 a las 20 horas, Wendy Navarro dirigirá una visita comentada a la exposición ANRI SALA. AS YOU GO "CHÂTEAUX EN ESPAGNE".

Crítica de arte y comisaria de exposiciones, Wendy Navarro abordará la nueva producción que Anri Sala ha realizado para el Centro Botín centrándose en la multiplicidad de relaciones espacio/temporales que ofrece y, más concretamente, en la visión crítica del artista sobre conceptos como el lenguaje, la imagen, la percepción o la música y su vinculación con el momento histórico que vivimos.

Además, durante el mes de agosto continúa 'Una obra en 10 minutos', propuesta dirigida a todos aquellos que dispongan de 10 minutos para conocer en profundidad las obras de las exposiciones "AS YOU GO (Châteaux en Espagne)" y "Coleccionando procesos. 25 años de Itinerarios".

CINE DE VERANO

Durante el mes de agosto continúa el ciclo "Cine de verano. Las películas de 2019", con una selección de títulos en versión original subtitulada que estarán precedidos de una breve actividad dirigida por el realizador y productor audiovisual Nacho Solana.

La primera proyección tendrá lugar el 4 de agosto a las 21.50 horas con "Los miserables" (Francia). Le seguirá el día 11 otra película francesa, "Retrato de una mujer en llamas", y culminará el 18 con el film español "La hija de un ladrón".

Las entradas tienen un precio de tres euros por película, siendo gratuito para los amigos del Centro Botín previa retirada de entrada online o en taquilla.