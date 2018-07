La interinidad en la plantilla del Ayuntamiento se sitúa en el 37 por ciento

La tasa de temporalidad en la plantilla municipal del Ayuntamiento de Carreño asciende a un 37%, contando con los puestos de trabajo estructurales o permanentes del y sus organismos públicos, esto es: el Patronato Deportivo Municipal, el Centro de Escultura Museo Antón, el Teatro Prendes y la Escuela de Música "Miguel Barrosa".

En estos datos, no se incluyen contratos temporales como los que se podrían hacer por acumulación de tareas para la limpieza durante el verano, una posibilidad que pretende llevar a cabo el gobierno municipal pero que no cuenta con el respaldo de la oposición. No porque no quieran que se cubran esas plazas, sino porque creen que se deberían cubrir durante todo el año y no sólo en el periodo estival. Tampoco están incluidos en la plantilla los trabajadores del Telecentro.

En este contexto, la plantilla del Ayuntamiento se ampliará con un trabajador fijo en pocos meses. El consistorio ha convocado una plaza de funcionario de carrera para operario de oficios. La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 4 de julio y el plazo de presentación de solicitudes se prolongará hasta el 2 del próximo mes de agosto. La oposición para cubrir dicha plaza se desarrollará en dos fases, con un examen teórico sobre los once temas establecidos en las bases en la primera y un supuesto práctico sobre las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo, en la segunda. Para acceder a esta plaza, es necesario estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equivalente, según reflejan las bases.

La plaza convocada formará parte de los puestos fijos en la administración local carreñense. Una ocasión de oro para los aspirantes, ya que presenta un alto nivel de provisionalidad. De 174 puestos de trabajo en el ámbito municipal, 64 están ocupados por funcionarios interinos, laborales interinos o laborales indefinidos no fijos, declarados así estos últimos por sentencia o reconocidos por el Ayuntamiento, plazas que deberán salir a convocatoria pública.