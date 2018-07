Juan Pedrayes conquista la cumbre de la amistad con los montañeros de Villaviciosa

La de ayer fue una gran sorpresa para Juan Pedrayes Cueto, casi 90 años y 24 en el grupo de montaña "Llamaello" de Villaviciosa, en el que destaca como uno de los componentes más alegres y animosos, destacando siempre por apoyar y participar en todas las actividades que realizan. Pero en la actividad de ayer sólo pudo participar a última hora, cuando ya estaba todo preparado, pues antes no se enteró de que sus compañeros le preparaban un gran homenaje.

No sospechó nada. El grupo de 46 montañeros preparó una salida por la Ruta de los Molinos del Profundu, que tenía como broche final una espicha de verano en Amandi.

Y allí recibió la gran sorpresa. Pedrayes fue recibido con un gran aplauso y felicitaciones por su 90.º cumpleaños (el próximo 31 de julio). Globos, guirnaldas y grandes fotos adornaban el local con recuerdos de salidas del montañero. En las imágenes no faltaron grandes rutas, como la de hace 23 años a Cortina D' Ampezzo y la Marmolada, en los Alpes Italiano, o por los Picos de Europa. Entre éstas últimas, la de 2014, ya con 86 años, cuando logró subir al mirador de Ordiales. Fue uno de sus sueños cumplidos, ya que no creía que pudiera subir a tanta altura (1.745 metros), al lugar donde descansan los restos de Pedro Pidal, Marqués de Villaviciosa.

El presidente del grupo, Juan Parrondo, le entregó una escultura de montañero en bronce, conmemorativa de la celebración: "Gracias por estos casi 25 años de tu colaboración con el grupo, las alegrías que nos has aportado en las rutas, y por seguir participando en salidas"

Pedrayes estuvo visiblemente emocionado y no pudo evitar alguna lágrima: "Os doy las gracias a todos por este homenaje que no me esperaba. Ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Os estoy muy agradecido".