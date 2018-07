Dimite la comisión de festejos de El Berrón: "No tenemos apoyos"

Sólo dos días después del cierre de las fiestas de San Martín de la Carrera, la directiva de la comisión de festejos de El Berrón decidió dimitir en bloque. ¿El motivo? "No tenemos apoyo. Ni de los vecinos, ni de los empresarios, ni del Ayuntamiento", lamenta el todavía presidente Javier Menéndez, quien ante los apoyos recibidos en las últimas horas y el miedo a que la falta de relevo acabe por hacer desaparecer las fiestas le hace replantearse el abandono: "Para seguir necesitamos que la gente se involucre".

La actual directiva tomó las riendas de la comisión de festejos hace ahora tres años, y asegura que en todo este tiempo no han tenido más que trabas. "Somos una localidad de 5.000 habitantes y sólo tenemos 800 socios. Además, consideramos que el apoyo del pequeño comercio, gran beneficiado por las fiestas, no es el que debería", lamenta Menéndez, quien también considera que el Ayuntamientos les corta las alas: "No nos dejan organizar actividades para generar ingresos".