Carmen Moriyón: "El Carbayu debe ser de interés turístico regional"

La candidata a la presidencia de Foro, Carmen Moriyón, apoyó ayer la propuesta de que las fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso del lugonense barrio de El Carbayu sean declaradas de interés turístico regional. "Una fiesta como ésta, de tanto arraigo popular y que se remonta a hace casi un siglo, pero de la que se tienen indicios de que se pudiera celebrar ya en el siglo XVIII, merece la protección de las administraciones", destacó la que este fin de semana será nombrada nueva lideresa de la formación en el congreso regional que se celebrará en la Pola.

Si bien las fiestas de El Carbayu no son las más antiguas del concejo ni de la parroquia, -el origen de Santa Isabel, también en Lugones, se remonta a finales del siglo XIX-, sí son las que mejor han sabido mantener la esencia de las romerías del siglo pasado, en parte porque siempre se han celebrado en el mismo lugar. Sin embargo, esta impermeabilidad a la fiesta moderna -evidentemente no absoluta- no le ha restado ni un ápice de popularidad, y se cuentan por centenares los romeros que acuden al prao de la fiesta durante su celebración.

Uno de los principales culpables de que El Carbayu se siga pareciendo a la fiesta que nació a comienzos del siglo XX es Manolito "El Pegu", quien también tiene abierto al público el Museo de la Romería, en el que muestra con absoluta fidelidad cómo eran las fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso hace más de 50 años gracias a un montaje con maquetas móviles y un juego de luces. La colección de "El Pegu" también fue ensalzada por Moriyón, del que destaca que en él se pueden ver "los exponentes de la cultura asturiana" y que "son proyectados dentro y fuera de nuestra región".

En su última edición, las fiestas de Nuestra Señora del Buen Suceso demostraron estar en un gran estado de forma. Y es que pese a coincidir en el mismo fin de semana que el Xiringüelu (Pravia) y el Descenso del Sella, el sábado llegaron a meter a más de 20.000 romeros en el prao de la fiesta, un éxito que bien vale la protección regional.