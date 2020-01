Las asociaciones se quedarían sin anticipos de su subvención

Las asociaciones y otras entidades de Carreño no podrán contar este año con anticipos de sus subvenciones, como solicitan normalmente, si no se aprueban los presupuestos municipales. Así lo concretó la intervención municipal en un informe elaborado hace unos días, donde se explica que las subvenciones nominativas, como es el caso, no se prorrogan si se prorroga el presupuesto, y que éstas deben concederse directamente por causas de interés público, social, económico o humanitario. En este caso, se trata de 147.592 euros que el Ayuntamiento repartía a diferentes entidades. Quedan en el aire, por tanto, los 27.000 euros del convenio con los comerciantes, los 9.000 euros de subvención a Cáritas, los 28.257 euros para Cruz Roja, los 23.000 euros para el Concurso de Ganado de Piedeloro, 5.000 euros para un convenio con la Universidad de Oviedo, así como las subvenciones a la Banda de Gaitas de Candás (28.235 euros), la Coral Aires de Candás (6.000), el Candás CF (9.100), Proyecto Hombre (6.000) y el club de piraguas Los Gorilas (6.000 euros).