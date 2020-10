La portavoz municipal del PP moscón, Patricia Álvarez, ha planteado la posibilidad de que Grado se anexione Yernes y Tameza “en aras de una gestión eficiente y de mejor economía y administración”. Una propuesta, no obstante, que la edil popular matiza: “Fue un comentario a título personal y no es una postura de partido”. En cualquier caso, la polémica está servida, porque el planteamiento ha enervado al regidor del concejo afectado, Manolo Fernández Tamargo. “Me parece descabellado, somos un municipio soberano y tenemos poco pero lo gestionamos nosotros. Y no soy sólo yo, hay mucho enfado entre los vecinos del concejo ”, explica.

El comentario de Patricia Álvarez se produjo durante el último pleno municipal, el pasado martes, durante el debate para la aprobación de un convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Un punto que fue apoyado por el PP y durante cuyo debate Patricia Álvarez afirmó que Yernes y Tameza debería pertenecer al concejo de Grado por motivos de gestión administrativa. “Fue un comentario tangencial al debate, una opinión personal mía que no es una propuesta política del PP, se trata de una reflexión a título particular que no se debería malinterpretar porque no va más allá”, asegura la edil popular.

Eficiencia de recursos

Álvarez, que fue concejala de Obras en Grado en el anterior mandato, señala que conoce de primera mano la realidad de colaboración entre ambos concejos para la prestación de obras y servicios. Y que su idea surge “simplemente porque quizá sea lo mejor para maximizar recursos y dar servicios de calidad al ciudadano, que es para lo que estamos”. Incide además en que el PP siempre apoya todos los acuerdos de colaboración entre los dos municipios, así como otros apoyos puntuales.

Asimismo la portavoz municipal del PP apunta que si en un futuro se diese una reforma de la administración local mediante la unificación de concejos su postura es que se tome en consideración la opinión de los vecinos. “Entiendo que jamás se debería de plantear ninguna unión sin consultar a los vecinos, es algo que no se puede imponer”, subraya.

El planteamiento de la edil ha sentado muy mal al alcalde de Yernes y Tameza, que no lo ve posible ni ahora ni en el futuro. “Tendría nuestro rechazo frontal y absoluto”, afirma.

El alcalde, del PSOE, recuerda que es su mismo partido el que gobierna en Asturias y que una decisión de este tipo debería contar con la aprobación del Ejecutivo del Principado, que preside el socialista Adrián Barbón. “No está en la cartera de la Federación Socialista Asturiana y, por tanto, está fuera de los planes del Gobierno autonómico”.

Además, Fernández estima que la concejala popular “patinó” con sus palabras, más si tenemos en cuenta que “nadie le pidió nada sobre su opinión y no están en el gobierno ni de Grado ni de Yernes y Tameza”.