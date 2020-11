Los mariscadores califican de “fracaso” el plan para recuperar la ría de Villaviciosa

Los mariscadores de la ría de Villaviciosa califican de “fracaso” el plan piloto que el Principado puso en marcha hace unos meses para tratar de buscar una zona idónea donde cultivar almejas para poder abrir el marisqueo en este espacio protegido. José Estrada asegura que “tenían las almejas depurando en la ría pero debieron de morir todas, el proyecto del Principado no resultó”. Iván Rebollar Carneado, guardapesca de la ría maliayesa, concreta que “sigue dando contaminación en los análisis y, a día de hoy, las almejas no se podrían comercializar”. Van ya once años con el marisqueo suspendido.