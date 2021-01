Los vecinos de Anes exigen ver la licencia de la depuradora del túnel

Los vecinos aseguran que esa obra se realizó sin licencia municipal y sin informar a los propietarios de casas, negocios y terrenos colindantes, por lo que habían exigido su paralización.

Tras esta solicitud, recibieron respuesta a través de un escrito de la concejalía de Urbanismo, fechado el 16 de diciembre, donde se informaba de que la Fundación Barredo –integrada por el Principado, ayuntamientos de Siero y Mieres, Hunosa y Universidad de Oviedo– había solicitado al Consistorio la licencia de apertura y se les concedía un trámite de audiencia.

Una contestación que no satisface a los vecinos, según explicó Francisco Blanco, que ejerce como portavoz: “Que nos digan eso no solo no atiende a lo reclamado, sino que empeora la situación denunciada”, apostilla.

De hecho, la respuesta recibida le genera a este vecino una nueva pregunta: “¿Qué dirá la Confederación Hidrográfica si hasta ahora no tenían una depuradora?”.

Blanco, muy molesto por los problemas que les viene ocasionando el túnel desde hace más de tres años, asegura que la Fundación se toma la libertad de operar “saltándose las normas en connivencia con las administraciones”.

IU y Somos apoyaron la reclamación de los residentes de San Pedro de Anes. Tarik Vázquez, concejal de IU, y Xosé Firmu, de Somos, exigieron al gobierno local que sea “transparente” en el caso de esta actividad “contaminante” que se financia con dinero público.

La actividad del túnel ha venido causando molestias a los vecinos desde que se aumentó la frecuencia de las pruebas en el mismo, en el año 2017.

Los afectados denuncian el efecto de grandes nubes de humo, que contaminaban sus terrenos y complican su actividad normal, debido a los olores y la irritación de ojos y fosas nasales que les causaban las humaredas.