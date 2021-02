El desembarco de empresas en el concejo de Siero y la ampliación de las firmas que ya están presentes, no cesa. Según reveló ayer el alcalde, el socialista Ángel García, el supermercado Aldi ya ha recibido licencia para habilitar un nuevo establecimiento en el área comercial que se encuentra entre Lugones y La Fresneda. Asimismo, la compañía energética Naturgy también ha recibido permiso municipal para instalar una gasinera en el polígono de Granda

Ambas licencias se aprobaron en la reunión de la Junta de Gobierno celebrad el pasado el viernes, lo que supone varias semanas consecutivas dando visto bueno a la llegada de nuevas compañías al municipio. Además, el Alcalde destacó que la reforma de la avenida de Les Bellotines, en Lugones, que posibilita la apertura de un área comercial y la construcción de nuevas viviendas, se ha ejecutado “sin aportar ni un euro de los recursos municipales”. García sacó ayer pecho de su gestión. En compañía de la concejala de Urbanismo, Susana Madera, el regidor no escatimó en elogios hacia el departamento de esta, pero también hacia otros, necesarios para sacar adelante los trámites. “Todo esto es fruto de una muy buena gestión municipal, tanto del departamento de Urbanismo, como de otros que trabajan coordinadamente con él”, resaltó el alcalde sierense.

Como ejemplo de la excelencia en su gestión puso la reforma de la avenida de Les Bellotines, un proyecto que llevaba atascado desde noviembre de 2006, cuando se aprobó el convenio, en sesión plenaria.

Finalmente, el Gobierno local consiguió desbloquearlo el pasado año y comenzó a ejecutarlo hace unas semanas. García aseguró que se recuperará el cien por ciento de los 980.100 euros adelantados por el Ayuntamiento, ya que los propietarios de los terrenos y los promotores de toda el área comercial –donde se instalará un gran supermercado Lidl– y residencial deben pagar cada uno su parte. “Solo hemos adelantado el dinero, no costará ni un euro de recursos municipales”, aseguró ayer el regidor.

García entiende que este desarrollo no hubiera sido posible si el Ayuntamiento no hubiera intervenido, elaborando el proyecto y poniendo todo en marcha. Con la iniciativa municipal se ha conseguido completar la obra y, ahora, se espera acabar de recaudar la parte del dinero que falta: “Quedan algunos por pagar por las circunstancias en las que se encuentran. Si no pagan, se ejecutará y se cobrará”, concluyó el Alcalde.

Más allá del éxito en la gestión de la avenida de Les Bellotines, el regidor destacó la buena cadencia de llegada de inversiones al municipio. Las últimas recibieron luz verde el pasado viernes, en la Junta de Gobierno Local.

En concreto fueron dos, una para un supermercado de la cadena Aldi, que conllevará una inversión de dos millones de euros y generará 25 nuevos empleos, según desveló García; y otra destinada a una instalación para repostar gas, que correrá a cargo de la empresa Naturgy. Esta última empresa deberá esperar a que llegue el informe ambiental favorable, del Principado, para iniciar las obras de construcción de la instalación.

Estas dos inversiones se suman a una larga lista de nuevas empresas en los últimos tiempos. La Junta de Gobierno local aprobó hace doce días permisos de obra, actividad y ampliación para cuatro empresas. Las firmas pertenecen al sector de la alimentación y las reparaciones y se sitúan principalmente en el polígono de Proni, en Tiñana, aunque también hay iniciativas en la localidad de El Berrón, en la parroquia de La Carrera.

La inercia es muy positiva para el concejo, pues hace algo más de un mes una empresa de congelados solicitó permiso para mejorar sus instalaciones en Lugones, Amazon anunció su desembarco en el polígono de Bobes, y la cervecera leonesa Lions Beer llegará en primavera al área industrial Águila del Nora, en Colloto, donde hay un interés creciente por la adquisición de los terrenos de la antigua cervecera Águila Negra

Respecto al caso de Amazon, el regidor destacó ayer que la noticia de su desembarco supuso “el mejor día de su vida política. Nos da energías para seguir buscando inversiones para el concejo”, añadió.