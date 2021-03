La oferta de suelo, clave para que Amazon se decidiera por Siero y no por Vitoria

... Y el pez chico se comió al grande. Siero no lo tenía de mano fácil para “enamorar” a Amazon. Porque la multinacional del comercio online sumaba varios pretendientes, algunos de ellos muy “poderosos”, que aspiraban a convertirse en la sede de su gran centro logístico para el noroeste de la península, con el que dará servicio a todo el norte de España y Portugal. Pero el concejo asturiano, con poco más de 50.000 habitantes, acabó “conquistando” al gigante estadounidense, tras derrotar en la “final” a Vitoria, toda una capital de comunidad autónoma, que quintuplica su población, que multiplica por diez su presupuesto municipal, y que es sede de las instituciones vascas.

¿Qué ofreció Siero que no pudieron igualar el resto de los contendientes? Si de un resumen telegráfico se tratara bastaría con señalar dos aspectos: suelo y buenas conexiones por autovía. Pero solo eso, con ser determinante, no hubiera sido suficiente. También hubo en Asturias agilidad, disposición y diligencia. Porque si una circunstancia acabó derrotando a Vitoria esa fue la burocracia, un galimatías competencial que la obligaba a buscar autorizaciones del Estado, el Gobierno autonómico, la Diputación foral y el ayuntamiento. Y en cada uno de esos cuatro niveles administrativos debían intervenir varios departamentos: Medio Ambiente, Urbanismo, Carreteras, Cultura, Confederación Hidrográfica...

La multinacional de la logística, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de enero, estudió varias opciones para la ubicación del que será uno de sus mayores centros en Europa, que ocupará una superficie cercana a los 200.000 metros cuadrados cuando esté a pleno rendimiento. Por el camino fueron cayendo una tras otra, todas las candidatas, hasta que solo quedaron Siero y Vitoria.

El primer tanto que se apuntó el concejo asturiano, capital para la decisión final, fue la oferta de terreno disponible. Siero contaba en el polígono de Bobes con esas 20 hectáreas (unos 28 campos de fútbol) que requería la multinacional. Pero, más importante todavía, las autoridades municipales y autonómicas se comprometieron tramitar todo en tiempo récord para que Amazon pudiera impulsar su proyecto. En poco más de un mes podría iniciar las obras, prometieron.

Vitoria no fue capaz de igualar esa oferta. Por un lado, la capital alavesa no dispone en la actualidad de una superficie del tamaño que buscaba la compañía norteamericana, pues solo cuenta con parcelas de gran tamaño en un polígono, el de Arasur, pero ninguna de ellas alcanza los 200.000 metros cuadrados. Además, los plazos que las autoridades vascas ofrecían para que Amazon empezará a funcionar en Vitoria se situaban en un mínimo de cuatro años. Y el gigante del comercio online tenía prisa: no podía esperar tanto tiempo.

Y eso que los “cuatro o cinco años” calculados por Vitoria para que Amazon abriera allí el centro logístico hubiera supuesto un récord, porque la media que tarda un polígono en estar operativo en la provincia alavesa se sitúa entre los ocho y los diez años. Y hay algunos que llevan estancados más de quince. En Siero, por el contrario, se dieron a la compañía “todas las facilidades, desde el minuto cero”, indicaron fuentes del Principado.

La compañía registró ya a finales de enero en el Ayuntamiento la solicitud de licencias de obra y actividad en Bobes. Los permisos fueron llegando con tal celeridad (se publicaron en el “Boletín Oficial del Principado de Asturias” el 4 de febrero y el Ayuntamiento emitió las autorizaciones ese mismo mes) que los movimientos de tierras para adecuar la parcela pudieron comenzar en el polígono sierense hace un mes. El ritmo los trabajos es tan elevado que Amazon ya ha anunciado que a finales de mayo o primeros de junio arrancará la construcción de su gran almacén logístico. El objetivo es que esté en marcha a final de año o, a lo sumo, a principios de 2022.