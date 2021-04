El alcalde de Villaviciosa, el socialista Alejandro Vega, ha aceptado finalmente el “órdago” lanzado en el último pleno por el PP y presentará el lunes en el Ayuntamiento una propuesta para eliminar todas las subvenciones municipales a los grupos políticos.

“No nos fiamos de Andrés Buznego (portavoz del Grupo Popular de Villaviciosa). Si ha sido capaz de cambiar el contrato de la sede del PP a nombre del grupo municipal para cargar el alquiler al Ayuntamiento, sería capaz de cualquier cosa”, indicó ayer el regidor, que avanzó que presentará “una propuesta formal para eliminar para el presente mandato la partida de subvenciones a los grupos municipales”.

Es el último acto de un enfrentamiento registrado en el último pleno municipal, el miércoles, cuando se debatió una moción socialista para reducir las subvenciones políticas municipales. Vega acusó al PP de “prácticas fraudulentas”, al haber cambiado la titularidad de su sede en Villaviciosa, hasta 2019 a nombre del partido y desde entonces al del grupo municipal. Según el Alcalde fue una maniobra para seguir pagando “indebidamente” el alquiler de la sede con dinero municipal. Vega instó asimismo al PP a detallar antes de una semana en qué gastó las subvenciones recibidas del Ayuntamiento entre 2011 y 2015.

Buznego negó las acusaciones, aseguró que todas las facturas de su grupo recibieron el aval del servicio de intervención municipal y lanzó un órdago: eliminar todas las subvenciones, en vez de reducirlas. Vega reaccionó señalando que su propuesta no tenía validez porque no la formuló ni en la comisión informativa previa al pleno, ni como enmienda a su propuesta, que finalmente fue aprobada con 10 votos a favor (PSOE, Ciudadanos y Podemos) y 3 en contra (PP).

Pero la reacción del PSOE de Villaviciosa al órdago del PP no se ha hecho esperar. “Visto que a pesar de las medidas adoptadas en 2015 y 2019 para intentar terminar con las prácticas de fraude del PP, han sido capaces de cambiar a nombre del grupo municipal la sede del partido en Villaviciosa, para así cargar el alquiler a las arcas municipales y pagarla con el dinero de todos los vecinos, no nos fiamos de Andrés Buznego”, pues, “a pesar de las normas propuestas, será capar de intentar colar de nuevo gastos del partido al Ayuntamiento”, señaló el Alcalde.

“Por eso, y también, por la necesidad de dar ejemplo a una ciudadanía cada vez más avergonzada ante esas prácticas, adoptamos esta medida excepcional, que no debería ser necesaria en condiciones normales, y que no se da en otros municipios. Pero, desgraciadamente, lo que está sucediendo con el PP de Villaviciosa no es normal y por tanto requiere de medidas excepcionales”, añadió.

El ahorro registrado en la partida será destinado a medidas de ayuda por la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia, anunció Vega. La iniciativa socialista incluirá un requerimiento al PP para que haga públicos los gastos de las subvenciones recibidas durante el último mandato del ese partido al frente de la Alcaldía (2011-2015).

Según Vega, Buznego fue responsable de los fondos municipales en ese mandato y debe explicar “en qué gastó el PP los 33.600 euros que percibió en subvenciones municipales” de 2011 a 2015. “Si no se produce esta justificación y se demuestra su justificación, exigiremos su devolución a las arcas municipales”, añadió el regidor.

Además, el Grupo Socialista de Villaviciosa exigirá al PP que devuelva a las arcas municipales el dinero que recibió para pagar el alquiler de la sede del partido, desde el 1 de noviembre de 2019, cuando Buznego firmó el nuevo contrato por el que la sede de ese partido pasó a estar a nombre del grupo municipal.